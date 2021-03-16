"Електроважмаш" отримає більше 640 млн грн за 2 місяці

Харківський "Електроважмаш" розпочав поступовий вихід із кризи, спровокованої результатами управління колишнього менеджменту. На початку березня на підприємстві погасили борги за заробітну плату розміром понад 40 млн грн, а найближчим часом завод повинен отримати майже 640 млн грн за раніше укладеними контрактами.

Про це йдеться в матеріалі на "РБК-Україна".

"В останні місяці на "Електроважмаші" гостро стояло питання затримок виплат заробітних плат, до яких призвела тривала стагнація підприємства. Однак на початку березня керівництву ЕТМ вдалося повністю погасити заборгованість — понад 40 млн грн за грудень і січень були виплачені 2 березня.

Проблема нестачі оборотних коштів все ще стоїть дуже гостро. Менеджмент веде активну роботу над залученням фінансування. І результати є — у найближчі 2 місяці ЕТМ повинен отримати майже 340 млн грн від індексації контрактів 2018-2020 років з "Укргідроенерго". Така індексація була передбачена спочатку, але до цього не проводилася. Сума й відповідні документи вже узгоджені на рівні керівництва підприємств, остаточно узгодити виплату повинен ЄБРР.

Ще майже 300 млн грн "Електроважмаш" має отримати завдяки розрахункам із боку замовників і реструктуризації проблемних кредитів. До речі, один із них — перед "Укрексимбанком" — вже виведений з дефолтного стану й обслуговується. Тривають переговори про викуп українським банком заборгованості перед "Ощадбанком" для подальшої реструктуризації", — сказано в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що перед передачею "Електроважмашу" в управління Фонду держмайна екс-менеджмент заводу вивів із підприємства всі оборотні кошти та накопичив величезні заборгованості перед банками, а також постачальниками сировини і матеріалів. "ЕТМ" передали Фонду держмайна наприкінці 2019 року, після чого на підприємстві відбулася зміна менеджменту й почала реалізовуватися програма фінансового оздоровлення.

"Електроважмаш" спеціалізується на розробці та виробництві потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових та атомних електростанцій, електродвигунів.