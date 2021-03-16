Гендиректор компании: "Глуско-Украина" теряет каждый день по 2-3 млн гривен, но увольнений не будет

По его словам, несмотря на прекращение реализации в сети АЗС бензина и дизельного топлива, все станции сети работают в LPG-сегменте и работают магазины.

Компания "Глуско-Украина" в результате блокирования работы со стороны силовиков ежедневно несет убытки в размере 2-3 млн грн, но массовых увольнений персонала постарается избежать. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор "Глуско-Украина" Борис Ганджа.

Ганджа отметил, что масштаб проведенных правоохранителями обысков на объектах компании свидетельствует о политическом аспекте, тогда как за основу при обысках и закрытии взято старое дело.

"В четверг, 11 марта, к нам пришли 1,2 тыс. "инвестнянь"(…) В нашем понимании произошел полный правовой нигилизм. Решением районного суда города Харькова полностью останавливается деятельность компании, в которой работают свыше 2 тыс. работников и которая оплачивает ежегодно не менее 3 млрд грн различных налогов", — отметил он.

По его словам, пока рано говорить о возможности обращения в международные инстанции, поскольку сначала надо отстоять свою правоту в украинских судах. "Для того чтобы пойти в международные суды, необходимо пройти все инстанции украинских судов. К сожалению, это будет долгий путь", — отметил он.

Глава "Глуско-Украина" оценивает в настоящее время из-за простоя ежедневные убытки предприятия в 2-3 млн грн, но компания постарается до последнего удержаться от увольнения своих сотрудников.

По его словам, несмотря на прекращение реализации в сети АЗС бензина и дизельного топлива, все станции сети работают в LPG-сегменте и работают магазины.

Ганджа добавил, что компания поставляла горючее более 400 корпоративным клиентам и никогда не получала претензии насчет его качества. Среди крупных клиентов он назвал "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен", "Укрзализныцю", "Укрпошту", "Центрэнерго", Управление СБУ и другие.

Гендиректор отметил, что с каждым клиентом будет проведен полный расчет, и компания намерена выполнить все свои обязательства, как только бизнес будет разблокирован.

Напомним, 11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн. Фигурантом дела оказалась сеть АЗС Glusco, которая принадлежит швейцарской компании Proton Energy Group S.A. Собственником Proton Energy Group является Нисан Моисеев. В сети АЗС были проведены масштабные обыски, после которых работа сети фактически остановилась, и через несколько дней на части АЗС возобновили продажу автогаза.

Группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства, но 15 марта ее материнская компания, швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A., заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. По оценке консалтинговой группы "А-95", компания поставляла на украинский рынок до 22% дизельного топлива и автогаза.