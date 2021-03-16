Гендиректор компанії: "Глуск-Україна" втрачає щодня по 2-3 млн гривень, але звільнень не буде

За його словами, незважаючи на припинення реалізації в мережі АЗС бензину та дизельного палива, всі станції мережі працюють в LPG-сегменті та працюють магазини.

Компанія "Глуск-Україна" внаслідок блокування роботи з боку силовиків щодня зазнає збитків розміром 2-3 млн грн, але масових звільнень персоналу постарається уникнути. Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор "Глуск-Україна" Борис Ганджа.

Ганджа зазначив, що масштаб проведених правоохоронцями обшуків на об'єктах компанії свідчить про політичний аспект, тоді як за основу під час обшуків і закриття взята стара справа.

"У четвер, 11 березня, до нас прийшли 1,2 тис." інвестнянь "(...) У нашому розумінні стався повний правовий нігілізм. Рішенням районного суду міста Харкова повністю зупиняється діяльність компанії, в якій працюють понад 2 тис. працівників і яка оплачує щорічно не менше 3 млрд грн різних податків", — зазначив він.

За його словами, поки рано говорити про можливість звернення до міжнародних інстанцій, оскільки спочатку треба відстояти свою правоту в українських судах. "Для того щоб піти в міжнародні суди, необхідно пройти всі інстанції українських судів. На жаль, це буде довгий шлях", — зазначив він.

Глава "Глуск-Україна" оцінює наразі через простій щоденні збитки підприємства в 2-3 млн грн, але компанія намагатиметься до останнього утриматися від звільнення своїх співробітників.

За його словами, незважаючи на припинення реалізації в мережі АЗС бензину та дизельного палива, всі станції мережі працюють в LPG-сегменті та працюють магазини.

Ганджа додав, що компанія поставляла пальне понад 400 корпоративним клієнтам і ніколи не отримувала претензії щодо його якості. Серед великих клієнтів він назвав "Київпастранс", "Київський метрополітен", "Укрзалізницю", "Укрпошту", "Центренерго", Управління СБУ та інші.

Гендиректор зазначив, що з кожним клієнтом буде проведений повний розрахунок, і компанія має намір виконати всі свої зобов'язання, як тільки бізнес буде розблокований.

Нагадаємо, 11 березня СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття "масштабної схеми тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів". За даними правоохоронців, орієнтовна сума ухилення від сплати податків — майже 240 млн грн. Фігурантом справи стала мережа АЗС Glusco, яка належить швейцарській компанії Proton Energy Group SA Власником Proton Energy Group є Нісан Моїсеєв. У мережі АЗС були проведені масштабні обшуки, після яких робота мережі фактично зупинилася, і через кілька днів на частині АЗС відновили продаж автогазу.

Група Glusco спростувала зв'язок із фігурантами кримінального провадження, але 15 березня її материнська компанія, швейцарський трейдер Proton Energy Group SA, заявила про припинення поставок нафтопродуктів в Україну. За оцінкою консалтингової групи "А-95", компанія поставляла на український ринок до 22% дизельного палива й автогазу.