Ірина Боберець: інтерв'ю з експертом із психології відеоконтенту

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Ірино, які ключові зміни у сфері відеоконтенту Ви помітили останнім часом, і які підходи виявилися найефективнішими для його створення?

На нещодавньому Miami Film Festival FYHFF 2024, де мені почесно було бути суддею, я спостерігала, як змінюється сфера відеоконтенту. Сучасні платформи вимагають унікального підходу, що об'єднує техніки телебачення, реклами та кіновиробництва, адаптовані для соціальних мереж. Цей синтез знань і є ключ до створення контенту, який не просто дивляться, а й активно обговорюють.

Які психологічні прийоми найефективніші для утримання уваги глядача?

У своїй практиці я виділяю кілька основних принципів:

Несподіванка . Перші секунди відео критичні для захоплення уваги. Використання інтриги або постановка несподіваного питання одразу ж привертає глядача.

. Перші секунди відео критичні для захоплення уваги. Використання інтриги або постановка несподіваного питання одразу ж привертає глядача. Емоційний відгук . Відео, що викликає сильні емоції — чи то радість, чи то здивування, чи то співпереживання — запам'ятовується надовго.

. Відео, що викликає сильні емоції — чи то радість, чи то здивування, чи то співпереживання — запам'ятовується надовго. Соціальний доказ . Демонстрація успіхів і позитивних відгуків інших людей підвищує довіру до контенту.

. Демонстрація успіхів і позитивних відгуків інших людей підвищує довіру до контенту. Ексклюзивність. Унікальний і ексклюзивний контент завжди привертає увагу, створюючи відчуття дефіциту.

Який професійний склад журі FYHFF, і чим відрізнялася ваша роль?

FYHFF став унікальним майданчиком для об'єднання експертів із різних галузей, пов'язаних із відеовиробництвом. Серед членів журі — фахівці з багаторічним досвідом, що представляють різні підходи і жанри: Микита Малафєєв, професіонал у галузі медіаекономіки, який працював у міжнародній компанії T-Mobile Int., де розвивав стратегії бізнес-оптимізації. Денис Синельников, засновник компанії Media Components, який протягом 20 років розробляє інноваційні підходи в цифровому маркетингу, об'єднуючи експертизу в продажах, стратегії та технологіях, і багато інших

Моя роль у цьому журі полягала в тому, щоб привнести баланс між класичними кінематографічними прийомами і сучасними підходами до створення контенту для соціальних мереж. Мій досвід роботи з брендами, такими як Epicenter, Intersport, і міжнародними клієнтами, наприклад, Scopely, дав мені змогу поглянути на конкурсні роботи з різних перспектив. У сучасному світі, де телевізійний формат і цифрові платформи дедалі більше перетинаються, такий підхід дає змогу знаходити рішення, які надихають і задають нові тренди.

Як змінилося телебачення в цифрову епоху?

Мій досвід у телебаченні ліг в основу створення успішного цифрового контенту. Наприклад, робота з Epicenter почалася з адаптації відомого серіалу "Бригада" в новий формат "Бригада в Епіцентрі". Цей проєкт з успіхом йшов на регіональному ТБ, а пізніше надихнув на створення рекламних кампаній для соціальних мереж. Золота ера телебачення навчила нас створювати складні сюжети і яскраві візуальні образи. Зараз я використовую ці знання для створення коротких, але потужних відео для соцмереж, де ключове значення мають перші секунди.

Які технічні секрети важливі для судді на фестивалі як FYHFF?

На FYHFF я звертала увагу на такі техніки, як:

Субтитри , які дають змогу дивитися відео без звуку.

, які дають змогу дивитися відео без звуку. Якісний саунд-дизайн , який підсилює загальну атмосферу.

, який підсилює загальну атмосферу. Інтерактивність, включно із запитаннями або завданнями для глядача, що сприяє більшому залученню.

Які основні принципи створення вертикальних серіалів?

Вертикальні серіали — це новий формат сторітелінгу в соціальних мережах, що вимагає глибокого розуміння кінематографічної мови та потреб аудиторії. Це не просто тренд, а повноцінне мистецтво, що вимагає міждисциплінарного підходу.

Як Instagram і Netflix конкурують за увагу глядачів?

Кожен акаунт в Instagram сьогодні конкурує з такими гігантами, як Netflix. Щоб виділитися, необхідно створювати унікальний контент, який поєднує класичний сторітеллінг із сучасними цифровими форматами. Емоції, динаміка та захоплення уваги — ось що робить контент успішним.

Моя робота на FYHFF, а також проєкти для таких брендів, як Intersport і Epicenter, Scopely підтверджують, що поєднання традиційних і сучасних підходів відкриває нові можливості для індустрії. Наприклад, кампанія до 5-річчя Intersport Ukraine не тільки продемонструвала цінності бренду, а й стала важливим кроком для популяризації України на міжнародній арені. Я пишаюся тим, що можу надихати творців на створення трендового контенту, який змінює правила гри в індустрії.

Автор: Ольга Фещак