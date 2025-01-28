Ирина Боберец: интервью с экспертом по психологии видеоконтента

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Ирина, какие ключевые изменения в сфере видеоконтента Вы заметили в последнее время, и какие подходы оказались наиболее эффективными для его создания?

На недавнем Miami Film Festival FYHFF 2024, где мне почетно было быть судьей, я наблюдала, как изменяется сфера видеоконтента. Современные платформы требуют уникального подхода, объединяющего техники телевидения, рекламы и кинопроизводства, адаптированные для социальных сетей. Этот синтез знаний и есть ключ к созданию контента, который не просто смотрят, но и активно обсуждают.

Какие психологические приемы наиболее эффективны для удержания внимания зрителя?

В своей практике я выделяю несколько основных принципов:

Неожиданность . Первые секунды видео критичны для захвата внимания. Использование интриги или постановка неожиданного вопроса сразу же привлекает зрителя.

. Первые секунды видео критичны для захвата внимания. Использование интриги или постановка неожиданного вопроса сразу же привлекает зрителя. Эмоциональный отклик . Видео, вызывающее сильные эмоции — будь то радость, удивление или сопереживание — запоминается надолго.

. Видео, вызывающее сильные эмоции — будь то радость, удивление или сопереживание — запоминается надолго. Социальное доказательство . Демонстрация успехов и положительных отзывов других людей повышает доверие к контенту.

. Демонстрация успехов и положительных отзывов других людей повышает доверие к контенту. Эксклюзивность. Уникальный и эксклюзивный контент всегда привлекает внимание, создавая ощущение дефицита.

Каков профессиональный состав жюри FYHFF, и чем отличалась ваша роль?

FYHFF стал уникальной площадкой для объединения экспертов из различных областей, связанных с видеопроизводством. Среди членов жюри — специалисты с многолетним опытом, представляющие разные подходы и жанры: Никита Малафеев, профессионал в области медиаэкономики, работавший в международной компании T-Mobile Int., где развивал стратегии бизнес-оптимизации. Денис Синельников, основатель компании Media Components, который на протяжении 20 лет разрабатывает инновационные подходы в цифровом маркетинге, объединяя экспертизу в продажах, стратегии и технологиях и многие другие

Моя роль в этом жюри заключалась в том, чтобы привнести баланс между классическими кинематографическими приемами и современными подходами к созданию контента для социальных сетей. Мой опыт работы с брендами, такими как Epicenter, Intersport, и международными клиентами, например, Scopely, позволил мне взглянуть на конкурсные работы с разных перспектив. В современном мире, где телевизионный формат и цифровые платформы все больше пересекаются, такой подход позволяет находить решения, которые вдохновляют и задают новые тренды.

Как изменилось телевидение в цифровую эпоху?

Мой опыт в телевидении лег в основу создания успешного цифрового контента. Например, работа с Epicenter началась с адаптации известного сериала "Бригада" в новый формат "Бригада в Эпицентре". Этот проект с успехом шел на региональном ТВ, а позже вдохновил создание рекламных кампаний для социальных сетей. Золотая эра телевидения научила нас создавать сложные сюжеты и яркие визуальные образы. Сейчас я использую эти знания для создания коротких, но мощных видео для соцсетей, где ключевое значение имеют первые секунды.

Какие технические секреты важны для судьи на фестивале как FYHFF?

На FYHFF я обращала внимание на такие техники, как:

Субтитры , которые позволяют смотреть видео без звука.

, которые позволяют смотреть видео без звука. Качественный саунд-дизайн , который усиливает общую атмосферу.

, который усиливает общую атмосферу. Интерактивность, включая вопросы или задания для зрителя, что способствует большему вовлечению.

Каковы основные принципы создания вертикальных сериалов?

Вертикальные сериалы — это новый формат сторителлинга в социальных сетях, требующий глубокого понимания кинематографического языка и потребностей аудитории. Это не просто тренд, а полноценное искусство, требующее междисциплинарного подхода.

Как Instagram и Netflix конкурируют за внимание зрителей?

Каждый аккаунт в Instagram сегодня конкурирует с такими гигантами, как Netflix. Чтобы выделиться, необходимо создавать уникальный контент, который сочетает классический сторителлинг с современными цифровыми форматами. Эмоции, динамика и захват внимания — вот что делает контент успешным.

Моя работа на FYHFF, а также проекты для таких брендов, как Intersport и Epicenter, Scopely подтверждают, что сочетание традиционных и современных подходов открывает новые возможности для индустрии. К примеру, кампания к 5-летию Intersport Ukraine не только продемонстрировала ценности бренда, но и стала важным шагом для популяризации Украины на международной арене. Я горжусь тем, что могу вдохновлять создателей на создание трендового контента, который меняет правила игры в индустрии.

Автор: Ольга Фещак