3000$ на лошадь: в Украине разгорелся скандал из-за сбора средств, что произошло

Девушку, которая объявила сбор, обвинили в мошенничестве, а "Пони клуб", у которого девушка якобы должна была приобрести животное, заявил, что никакой сделки не было.

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В сети Х поднялся скандал из-за сбора украинки на лошадь с кличкой Альтаир, которая содержится в конюшне "Пони клуб" в Киеве. Общий сбор на лошадь 3 февраля объявила пользовательница dayleri_mello, более известная как "Лисья мама Украины".

"Друзья, есть новости по лошадке Альтаира. Мне согласились его продать! Но цена не маленькая, 3000$. Плюс еще доставка, диагностика, лечение, оплата проживания ... Но я не могу упустить этот шанс! Ищу людей, которые смогут одолжить мне хотя бы небольшие суммы, верю что у нас получится", — написала пользовательница.

Пост о сборе на лошадь Фото: Скриншот

После этого в комментариях многие пользователи сообщили, что прислали средства на специально открытый для этого банк. Некоторые пользователи добавляли скриншоты об оплате.

Однако впоследствии выяснилось, что никакой договоренности между конюшней "Пони клуб" и девушкой не было. Это выяснил один из пользователей сети Х, который обратился к администрации конюшни.

Скриншот ответа клуба Фото: nv.ua

"Здравствуйте) Вы не первая кто уточняет информацию о продаже лошади. Лошадь не стоит на продаже. Мы приобрели его 2 месяца назад для своего клуба, в котором он живет в надлежащих условиях и уходе, хорошо питается и принимает витамины. Мы не несем ответственности за сборы средств, которые ведет эта девушка. Вся информация предоставленная ею является ложной", — пояснили в конюшне "Пони клуб".

После того, как скрин с ответом клуба распространился по сети, автора сбора начали обвинять в мошенничестве, а сеть Х взорвалась разнообразными мемами на эту тему.

В разгар скандала — 4 февраля — девушка заявила, что ей звонили из "Пони клуба" и жаловались на то, что люди негативно отзываются о самой конюшне.

А еще через некоторое время сообщила, что сделку о продаже лошади якобы отменили.

В то же время уже 5 февраля организатор сбора снова заявила, что имеет доказательства сделки о приобретении лошади в личных сообщениях, но пока не хочет их публиковать.

"Все доказательства есть в личном диалоге с главным тренером конюшни. Обнародовать их не спешу, потому что не хочу подставлять человека. Жду ответа от официальной страницы. Потому что причину почему они решили "слиться" не понимаю", — написала девушка.

На момент публикации материала официальной позиции конюшни "Пони клуб" на их сайте и социальных сетях не было обнародовано.

Напомним, Трамп-младший оказался в центре скандала из-за охоты на редких уток в Италии.