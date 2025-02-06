3000$ на коня: в Україні розгорівся скандал через збір коштів, що сталось

Дівчину, яка оголосила збір, звинуватили у шахрайстві, а "Поні клуб", у якого дівчина нібито мала придбати тварину, заявив, що ніякої угоди не було.

Related video

У мережі Х здійнявся скандал через збір українки на коня з прізвиськом Альтаїр, який утримується у стайні "Поні клуб" у Києві. Загальний збір на коня 3 лютого оголосила користувачка dayleri_mello, більш відома як "Лисяча мама України".

"Друзі, є новини за коника Альтаїра. Мені погодились його продати! Але ціна не маленька, 3000$. Плюс ще доставка, діагностика, лікування, оплата проживання… Але я не можу впустити цей шанс! Шукаю людей, які зможуть позичити мені хоча б невеличкі суми, вірю що в нас вийде", — написала користувачка.

Пост про збір на коня Фото: Скриншот

Після цього у коментарях багато дописувачів повідомили, що надіслали кошти на спеціально відкриту для цього банку. Деякі користувачі додавали скриншоти про оплату.

Проте згодом з'ясувалось, що жодної домовленості між стайнею "Поні клуб" та дівчиною не було. Це з'ясував один з користувачів мережі Х, який звернувся до адміністрації стайні.

Скриншот відповіді клубу Фото: nv.ua

"Доброго дня) Ви не перша хто уточнює інформацію щодо продажу коня. Кінь не стоїть на продажу. Ми придбали його 2 місяці назад для свого клубу, в якому він живе в належних умовах та догляді, гарно харчується та приймає вітаміни. Ми не несемо відповідальності за збори коштів, які веде ця дівчина. Вся інформація надана нею є неправдивою", — пояснили в стайні "Поні клуб".

Після того, як скрін з відповіддю клубу поширився мережею, авторку збору почали звинувачувати у шахрайстві, а мережа Х вибухнула різноманітними мемами на цю тему.

У розпал скандалу — 4 лютого — дівчина заявила, що їй дзвонили з "Поні клубу" та скаржились на те, що люди негативно відгукуються про саму стайню.

А ще через деякий час повідомила, що угоду про продаж коня нібито скасували.

Водночас вже 5 лютого організаторка збору знову заявила, що має докази щодо угоди про придбання коня в особистих повідомленнях, але наразі не хоче їх публікувати.

"Всі докази маю в особистому діалозі з головним тренером стайні. Оприлюднювати їх не поспішаю, бо не хочу підставляти людину. Чекаю відповіді від офіційної сторінки. Бо причину чому вони вирішили "злитись" не розумію", — написала дівчина.

На момент публікації матеріалу офіційної позиції стайні "Поні клуб" на їх сайті та соціальних мережах не було оприлюднено.

Нагадаємо, Трамп-молодший опинився в центрі скандалу через полювання на рідкісних качок в Італії.