"Сгорела" за два дня: в Чернигове умерла девочка, которую лечили от ангины, детали (видео)

Родственников Кати Харько, которая умерла в больнице, не спрашивали, есть ли у нее какая-то аллергия, рассказали журналисты. В медучреждении заверили, что проведут служебное расследование.

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11-летняя жительница Чернигова, Катя Харько, месяц назад встретила Новый 2025 год, получила подарки под елку — гигантский набор фломастеров. В январе девочка заболела и попала в больницу. Ей поставили диагноз "ангина" и начали лечить. Родителям рассказали, что у нее поднялась температура, а через несколько часов она умерла. Что произошло в черниговской больнице, рассказало медиа "Суспільне".

Трагедия в Чергигове — история Кати Харько

Трагедия в Чернигове — рассказ семьи

Журналисты пообщались с родственниками — с сестрой Татьяной и с отцом Владимиром Харько, а также с тетей Ольгой Чайкой. Семья живет в селе Хмельница. В репортаже рассказывают, как разворачивались события.

В пятницу 31 января у девочки разболелось горло и ее отвезли в больницу. Вместе с ней была бабушка, которую расспросили о симптомах и отправили домой. Медики Черниговской областной больницы поставил диагноз — лакунарная ангина. Между тем у ребенка была температура 40 градусов и она и дальше жаловалась на сильную боль в горле.

Вечером накануне трагедии был звонок из медучреждения, но плохих новостей не было, слышно на видео. Утром 2 февраля отец пошел навестить Катю, которая находилась в реанимации. Тогда ему и сообщили, что ребенка не стало.

Когда семья увидела умершую, то заподозрили, что в больнице было не все в порядке. Родственники рассказали, что им показалось подозрительным. Во-первых, у девочки были спутанные волосы, покрытые рвотой. Во-вторых, они сомневаются, что ей следовало давать антибиотики. В-третьих, есть подозрение, что за ребенком плохо ухаживали ночью, поэтому не заметили его состояние. Также утверждают, что медики не интересовались, есть ли у Кати аллергия на лекарства, например, на антибиотики.

"У ребенка было тяжелое состояние, у ребенка — ангина. Почему нельзя было перезвонить и спросить, была ли у ребенка аллергия. Они не сделали этого звонка", — сказала тетя Ольга.

Что говорит полиция и врачи о Кате Харько

О событиях в медучреждении рассказала гендиректор Черниговской областной детской больницы Татьяна Лебедева. Женщина объяснила, что в 6 утра в воскресенье, 2 февраля, девочке стало хуже. По ее словам, "отсчет пошел на минуты" и спасти Катю не удалось. Также руководитель сообщила, что начали служебное расследование. Результатов еще нет, поэтому она не может точно объяснить, почему после двухдневной болезни умер 11-летний ребенок.

Медиа также получило комментарий пресс-службы ГУ Нацполиции в Черниговской области. Руководительница пресс-службы Наталья Слабеняк заявила, что открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей медработником. Речь идет о ст. 140 Уголовного кодекса: возможное наказание — срок до трех лет.

Отметим, осенью 2023 года полиция рассказала о трагедии в Тернополе. Согласно данным правоохранителей, ребенка привели к стоматологу лечить зубы под полным наркозом. Ребенку был 1 год 10 месяцев. После стоматологических манипуляций мальчика не привели в сознание: Нацполиция начала расследование

Напоминаем, 1 февраля в Одессе произошла другая трагедия: полиция нашла тело летнего ребенка в морозилке.