В Одессе в морозильной камере нашли тело годовалого ребенка: что известно

15-месячный мальчик жил вместе с двухлетней сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем. Причины смерти ребенка устанавливает экспертиза.

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В морозильной камере холодильника в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы было обнаружено тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца. Об этом сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

Установлено, что мальчик со старшей на год сестренкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

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С матерью и мужем работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты с мобильной ДНК-лабораторией. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Закарпатской области 3-летняя девочка убила свою сестру. Младший ребенок, которому не исполнилось даже года, получил от старшей сестры несколько ударов молотком по голове.

Также Фокус информировал, что на Волыни нетрезвая мать палкой избила своего 4-летнего ребенка. Результаты анализа показали более двух промилле алкоголя в крови женщины.