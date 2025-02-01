В Одесі у морозильній камері знайшли тіло однорічної дитини: що відомо

15-місячний хлопчик мешкав разом із дворічною сестричкою, 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем. Причини смерті дитини встановлює експертиза.

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У морозильній камері холодильника в одній із квартир у Пересипському районі Одеси було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Про це повідомляють у відділі комунікації обласної поліції.

Встановлено, що хлопчик зі старшою на рік сестричкою мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

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З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню.

На місці події працювали слідчі та криміналісти з мобільною ДНК-лабораторією. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, у Закарпатській області 3-річна дівчинка вбила свою сестру. Молодша дитина, якій не виповнилося навіть року, отримала від старшої сестри кілька ударів молотком по голові.

Також Фокус інформував, що на Волині нетвереза мати палицею побила свою 4-річну дитину. Результати аналізу показали понад два проміле алкоголю у крові жінки.