Мати відлупцювала палицею: на Волині розслідують випадок побиття 4-річної дитини, – ЗМІ (відео)

Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, результати розслідування показали понад два проміле алкоголю у крові. Дитину госпіталізували.

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На Волині до лікарні доправили 4-річну дитину, яку побила мати. Також у дівчинки діагностували отруєння. Про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс".

Інцидент стався на Горохівщині, у селі Красів. За версією поліції, мати побила дівчинку палицею, і тому її доправили до лікарні.

"Нібито мати побила палицею малолітню дитину. Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, результати розслідування показали понад два проміле алкоголю у крові. Дитину госпіталізували. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", – прокоментував подію Олег Плазовський, головний спеціаліст з комунікації ГУНП у Волинській області.

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Дівчинку оглянуть експерти, щоб визначити ступінь травм.

Староста села Тетяна Панасюк, у якому мешкає дівчинка з родиною, зазначає, що у матері дівчинки проблем з алкоголем немає, у неї п'ятеро дітей і вона одинока мама.

"Зараз збирається комісія і будемо бачити результат того, що сталося. Скоріш за все дитина отруїлась ягодами бузини. За удар я не чула, думаю, то чиясь вигадка. Просто дитина лежала і хтось сказав, що її вдарили. Можу бути, що вона наїлась ягід і просто лягла й спала, бо стало недобре", – розповідає староста Тетяна Панасюк.

Правоохоронці чекають на результати СМЕ і з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що в одній із військових частин на Миколаївщині сержант биткою побив трьох військових. За свої дії до цих пір так і не поніс.

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