На Львівщині батьки школярів побили директора школи-прихильника УПЦ, — соцмережі (відео)

Батьки звинувачують керівника навчального закладу у селі Верхня Яблунька у пропагуванні ідей "руського міра" та булінгу учнів.

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На Львівщині в освітньому закладі стався конфлікт між батьками школярів та директором навчального закладу. Останнього батьки гуртом відлупцювали. Причиною стало неприпустиме поводження освітянина з дітьми та його прихильність до УПЦ МП. Про це в мережі повідомив дописувач Володимир Петрович, але згодом видалив свій пост.

"Львівщина, село Верхня Яблунька. Батьки дітей проти директора школи, який є прихильником московської церкви УПЦ-МП-ФСБ. Таким вчителям не місце в школі, хто за?", — підписав він.

Інцидент стався під час батьківських зборів. На опублікованих кадрах видно, що натовп батьків кричить на директора і заганяє його буквально на парту, той намагається втекти та відбитися.

В основному директора школи атакували жінки.

У коментарях під дописом місцеві пишуть, що очільник закладу погано поводиться з дітьми, відчуває себе таким собі "місцевим царьком" і нібито підтримує російську церкву.

Батьки пишуть, що педагог міг підняти руку на дітей, а коли дорослі подавали до суду, щоразу вигравав справи.

Відео інциденту доступне на фейсбук-сторінці "Правдиві новини".

На сайті навчального закладу вказано, що директором є Січак Іван Миколайович.

Місцеві ЗМІ пишуть, що директор школи систематично ображав та бив учнів. Коли батьки поскаржились у поліцію, то на директора Івана Січака склали протокол за булінг. Згодом його звільнили зі школи, однак він повернувся на посаду.

Як вказано у матеріалах справи, директор і вчитель математики Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів Іван Січак фізично і психологічно знущався з учнів. У протоколі про адміністративне порушення, який на нього склали поліцейські 29 серпня 2022 року, згадуються як мінімум три випадки цькування дітей.

З відкритих джерел відомо, що Іван Січак є одним із засновників організації "Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району". У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї "руского міра" та навмисне спалив церкву.

22 червня 2023 року Турківський районний суд Львівської області поновив на посаді директора школи Івана Січака та зобов’язав відділ освіти Боринської селищної ради виплатити йому майже 400 тис. грн компенсації.

Нагадаємо, що вчитель побив учня через те, що пив воду з резервуару для педагогів, а батьки побили його.

Раніше повідомлялося, що у Польщі дорослі побили двох українських підлітків. Внаслідок нападу 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. Також постраждав неповнолітній підліток, який намагався захистити подругу.