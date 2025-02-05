"Згоріла" за два дні: у Чернігові померла дівчинка, яку лікували від ангіни, деталі (відео)

Родичів Каті Харько, яка померла в лікарні, не питали, чи є неї якась алергія, розповіли журналісти. У медзакладі запевнили, що проведуть службове розслідування.

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11-річна жителька Чернігова, Катя Харько, місяць тому зустріла Новий 2025 рік, отримала подарунки під ялинку — гігантський набір фломастерів. У січні дівчинка захворіла і потрапила в лікарню. Їй поставили діагноз "ангіна" та почали лікувати. Батькам розповіли, що у неї піднялась температура, а за кілька годин вона померла. Що сталось у чернігівській лікарні, розповіло медіа "Суспільне".

Трагедія в Чергігові - історія Каті Харько

Трагедія в Чернігові — розповідь родини

Журналісти поспілкувались з родичами — з сестрою Тетяною та з батьком Володимиром Харько, а також з тіткою Ольгою Чайкою. Родина живе у селі Хмільниця. У репортажі розповідають, як розгортались події.

У п'ятницю 31 січня у дівчинки розболілось горло та її відвезли до лікарні. Разом з нею була бабуся, яку розпитали про симптоми та відправили додому. Медики Чернігівської обласної лікарні поставив діагноз — лакунарна ангіна. Тим часом у дитини була температура 40 градусів і вона і далі скаржилась на сильний біль в горлі.

Увечері напередодні трагедії був дзвінок з медзакладу, але поганих новин не було, чути на відео. Зранку 2 лютого батько пішов провідати Катю, яка перебувала у реанімації. Тоді йому й повідомили, що дитини не стало.

Коли сім'я побачила померлу, то запідозрили, що в лікарні було не все гаразд. Родичі розповіли, що їм видалось підозрілим. По-перше, у дівчинки було сплутане волосся, вкрите блювотою. По-друге, вони сумніваються, що їй слід було давати антибіотики. По-третє, є підозра, що за дитиною погано доглядали вночі, тому не помітили її стан. Також стверджують, що медики не цікавились, чи є Каті алергія на ліки, наприклад, на антибіотики.

"У дитини був тяжкий стан, у дитини — ангіна. Чому не можна було передзвонити і попитати, чи була в дитини алергія. Вони не зробили цього дзвінка", — сказала тітка Ольга.

Що каже поліція та лікарі про Катю Харько

Про події в медзакладі розповіла гендиректорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва. Жінка пояснила, що о 6 ранку в неділю, 2 лютого, дівчинці погіршала. З її слів, "відлік пішов на хвилини" і врятувати Катю не вдалось. Також керівниця повідомила, що почали службове розслідування. Результатів ще немає, тому вона не може точно пояснити, чому після дводенної хвороби померла 11-річна дитина.

Медіа також отримало коментар пресслужби ГУ Нацполіції у Чернігівській області. Очільниця пресслужби Наталія Слабеняк заявила, що відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків медпрацівником. Ідеться про ст. 140 Кримінального кодексу: можливе покарання — строк до трьох років.

Зазначимо, восени 2023 року поліція розповіла про трагедію у Тернополі. Згідно з даними правоохоронців, дитину привели до стоматолога лікувати зуби під повним наркозом. Дитині був 1 рік 10 місяців. Після стоматологічних маніпуляцій хлопчика не привели до тями: Нацполіція почала розслідування

Нагадуємо, 1 лютого у Одесі сталась інша трагедія: поліція знайшла тіло річної дитини в морозилці.