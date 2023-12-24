Зробіть це на Різдво: найкращі традиції вашого будинку

На думку експертів онлайн-журналу The Pioneer Woman, кожен сам створює своє Різдво, так само як і різдвяні традиції.

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Коли ми вирішили написати про різдвяні традиції, замислилися над тим, що обрати — українські обряди, про які нині пишуть багато і майже в усіх ЗМІ, чи традиції різних країн, яких теж неймовірна кількість. Дилему розв'язала інформація в американському онлайн-журналі The Pioneer Woman, в якому виявилися зібраними традиційні родинні справи напередодні Різдва.

Для когось вони можуть виглядати як звичайні заняття, для інших — як ностальгійні та душевні спогади дитинства, юності, а для третіх — це різдвяний ритуал, без якого і свято не свято. У будь-якому разі це найчарівніша пора року, коли збуваються бажання і відбуваються дива. Ризикнемо? Поїхали!

Напишіть листи Діду Морозу

Перетворіть різдвяні побажання на мрії, допомагаючи своїм малюкам написати листи Санті або святому Миколаю в ці святкові дні. Ці щирі слова передають чари Різдва для істинно молодих серцем і душею.

Відвідайте опівнічну месу або церковну службу

Вшануйте справжнє значення Різдва, відвідуючи опівнічну месу або церковну службу зі своїми близькими. Улюблені гімни, святково прикрашений храм і парафіяни, одягнені в найкраще вбрання, — чим не традиція?

Поїдьте, щоб побачити різдвяні вогні

Насолодіться сліпучою дозою святкового чаклунства. Як? Та дуже просто — сідайте в машину та їдьте околицями, щоб побачити будинки, прикрашені різдвяними вогнями.

Підіть на ковзанку

Але обов'язково з коханим або друзями. А ще краще з дітьми — це взагалі щастя, коли під легкий джаз можна ковзати зимовою країною чудес. А потім, досхочу посперечавшись із вітром на швидкість, смакувати гаряче какао чи інший зігрівальний напій.

Сходіть за покупками на різдвяний ярмарок

Ви вже подбали про близьких і купили всім святкові подарунки? Не страшно, все одно пориньте в атмосферу різдвяного ярмарку. Повірте, напередодні Святвечора там обов'язково знайдете якісь скарби.

Подивіться класичні різдвяні фільми

Подаруйте всім святковий настрій, влаштувавши різдвяний кіномарафон, не виходячи з власної вітальні. Ви можете разом із сім'єю затишно вмоститися на дивані, загорнувшись в улюблені пледи та попиваючи чай з ароматом Різдва.

Прикрасьте пряниковий будиночок

Створіть свій унікальний пряниковий будиночок. Особливо здорово це робити разом із дитиною — нехай проявить свої творчі здібності, а ви отримаєте святковий декор.

Фото: Getty Images

Відвідайте різдвяний парад

Пам'ятаєте різдвяний поїзд Санти "Свято наближається"? Так от: вийдіть на вулиці і відчуйте дитячий захват від різдвяного параду, коли повз проїжджають величезні, щедро прикрашені різдвяною символікою платформи, на яких до вас обов'язково приїде повелитель Різдва.

Проведіть сімейну фотосесію

Зробіть кілька сімейних фотографій у святковому вбранні, а потім на їх основі оформіть різдвяні листівки та надішліть їх своїм близьким і друзям. Повірте, їм сподобається отримати такий сувенір. Але чесно кажучи — якщо можете, не пошкодуйте коштів на професійну фотосесію.

Виріжте сніжинки з паперу

Немає снігу? Без проблем! Біле Різдво можна зробити власноруч, прикрасивши дім красивими паперовими сніжинками. Згадайте, як ви в дитинстві робили такі вироби, які в Україні так гарно називаються — витинанки.

Фото: Getty Images

Приготуйте різдвяну вечерю

Якщо все продумати і підготуватися заздалегідь, то це може стати одним із найкращих моментів Різдва — зібратися за обіднім столом зі своїми близькими. Про те, які частування варто поставити на стіл у Святвечір, ми розповідали вам.

Сходіть із дітьми на зустріч із Сантою

Подаруйте своїм дітям незабутню зустріч із Санта-Клаусом або святим Миколаєм. Це нескладно — просто відведіть до найближчого торгово-розважального центру. А ще можна запросити Санту до себе додому і влаштувати малюкам несподіваний сюрприз. Головне, аби не злякалися!

Випийте егг-ног

Ви не знаєте, що це? Якщо ви коли-небудь готували домашнє морозиво, приготоване на основі заварного крему, вважайте, що знаєте — це традиційний різдвяний десерт. А детальний рецепт ви знайдете в нашому найближчому матеріалі про ті страви та напої, які зігріють вас у довгий зимовий вечір.

Залиште печиво для Санти

Нагадайте дітям, що найкращий спосіб віддячити Санті за чудові подарунки — залишити для нього трохи молока та печива. Тільки не забудьте відкусити шматочок і відпити ковточок після того, як діти ляжуть спати, щоб вони знали, що Санта приходив. До речі, не забудьте про морквину для оленів!

Йдіть колядувати

Найкращий спосіб поділитися святковим настроєм, насміятися, наспіватися і нашкодити — піти з друзями на колядки. Ви не дитина? Ну та й що? А хто сказав, що дарувати свято — це тільки справа дітей?!

Створіть вертеп

Створіть разом із домашніми свій вертеп — гарну інсталяцію, яка нагадає вам про справжнє значення Різдва. До речі, багато персонажів та аксесуарів справжнього вертепу можна купити заздалегідь.

Приготуйте булочки з корицею

Ми написали про булочки, але кожна сім'я може мати свій різдвяний десерт, яким ви всі разом насолодитеся різдвяного ранку, — особливе хрустке печиво, імбирні чоловічки, штоллен або брауні.

Організуйте "таємного Санту"

Запросіть своїх друзів, колег, щоб вони взяли участь в обміні милими подарунками. Встановіть ціновий ліміт і попросіть усіх витягнути імена з капелюха, щоб ніхто не знав, хто їхній "таємний Санта". Коли прийде час обмінюватися подарунками, "таємний Санта" відкриється кожному.

Фото: Getty Images

Повісьте омелу в дверному отворі

Кілька гілочок відомої рослини, яка стимулює будь-кого, хто опинився під нею, до поцілунків, додадуть яскравості та креативності будь-якому святковому дню.

Одягніть своїх вихованців

Не забудьте про своїх улюбленців — їх теж залучіть до святкових веселощів, вбравши в милі різдвяні светри або шапочки Санта-Клауса.

Придбайте святкові піжами

Різдвяним ранком насолодіться подарунками, які вам залишили під ялинкою. А якщо ви при цьому будете в класних однакових різдвяних піжамах, це матиме просто чарівний вигляд. Не забудьте сфоткатися!

Прочитайте історію разом

Напередодні Різдва вкладіть своїх дітей спати разом зі святковою історією з однієї з багатьох чудових різдвяних книжок. І зробіть читання особливої казки на Святвечір класичним ритуалом вашої оселі. Уявляєте, які класні сни насняться вашій дітворі?!!!

Упакуйте різдвяні подарунки

Це, між іншим, так само весело, як розпаковувати їх. Та ще й креативно! Тут фантазія може не знати обмежень!

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