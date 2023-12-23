Традиції предків: що символізує різдвяний Дідух

Виготовляється Дідух винятково з колосків цьогорічного врожаю, що підкреслює зв'язок людини із землею як основою родючості та самого життя.

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Головним символом Різдва у наших предків була плетена з колосків прикраса — Дідух. Ця традиція збереглася ще з дохристиянських часів, а сам Дідух символізує єдність сім'ї та лад у домі. Про традиції та обряди, пов'язані з Дідухом, розповів сайт Krivbass.City

Вважається, що Дідух привертає щастя і благополуччя в дім на весь рік і захищає його мешканців від бід і хвороб.

Традиції та обряди, пов'язані з Дідухом

Для виготовлення Дідуха брали колосся тільки одного виду — пшеницю, жито, ячмінь або овес, що символізувало єдність сім'ї та зв'язок із предками. Щоб сплести Дідух, наші пращури дотримувалися кількох суворих правил:

Колосся для плетіння Дідуха брали з першого або останнього снопа, зв'язаного під час збирання врожаю. Підготовлене колосся обов'язково освячували в церкві. Плели Дідух тільки чоловіки. Якщо в хаті не було господаря, кликали інших чоловіків — кумів або кровних родичів. Плели Дідух заввишки до двох метрів — що вищий Дідух, то благополучнішим буде рік. Символ урочисто заносили до хати у Святвечір і ставили на стіл або під іконами. Заносити Дідух теж повинні тільки чоловіки. Стояв Дідух у хаті до самого Водохреща, але інколи його тримали й до рівнодення, яке у 2024 році буде 20 березня. Після завершення новорічних свят сніп обмолочували, солому спалювали, а зерном засівали поле навесні. Залишати Дідух на кілька років вважається поганою прикметою. Дідух не прикрашається християнськими символами. Головна прикраса Дідуха — саме колосся. Дозволяється вплітати цілющі трави, щоб вони відганяли від домочадців усі хвороби. Зв'язували колосся конопляною ниткою, а вже готовий Дідух можна було обв'язати стрічками так, щоб вони не заважали потім його обмолотити. Дідух у жодному разі не фарбували, щоб не пошкодити посівне зерно. Зазвичай Дідух плели в три яруси з верхівкою, а в нижній частині робили 3 або 7 "ніг", щоб символ був стійким.

Дідух — символ не конфліктний. Він дійшов до нас із язичницьких часів і зберігся в християнській культурі. Тож нічого поганого не буде, якщо поруч із різдвяною ялинкою стоятиме традиційний український Дідух, адже забагато щастя й радості не буває.

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