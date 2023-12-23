Традиции предков: что символизирует рождественский Дидух

Изготавливается Дидух исключительно из колосьев урожая этого года, что подчеркивает связь человека с землей, как основой плодородия и самой жизни.

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Главным символом Рождества у наших предков было плетеное из колосьев украшение – Дидух. Эта традиция сохранилась еще с дохристианских времен, а сам Дидух символизирует единство семьи и лад в доме. О традициях и обрядах, связанных с Дидухом, рассказал сайт Krivbass.City

Считается, что Дидух привлекает счастье и благополучие в дом на весь год и защищает его обитателей от бед и болезней.

Традиции и обряды, связанные с Дидухом

Для изготовления Дидуха брали колосья только одного вида – пшеницу, рожь, ячмень или овес, что символизировало единство семье и связь с предками. Чтобы сплести Дидух, наши предки следовали нескольким строгим правилам:

Колосья для плетения Дидуха брали из первого или последнего снопа, связанного при уборке урожая. Подготовленные колосья обязательно освящали в церкви. Плели Дидух только мужчины. Если в доме не было хозяина, звали других мужчин – кумовей или кровных родственников. Плели Дидух высотой до двух метров – чем выше Дидух, тем благополучнее будет год. Символ торжественно заносили в дом в Сочельник и ставили на стол или под иконами. Заносить Дидух тоже должны только мужчины. Стоял Дидух в доме до самого Крещения, но иногда его держали и до равноденствия, которое в 2024 году будет 20 марта. После завершения новогодних праздников сноп обмолачивали, солому сжигали, а зерном засевали поле весной. Оставлять Дидух на несколько лет считается плохой приметой. Дидух не украшается христианскими символами. Главное украшение Дидуха – сами колосья. Разрешается вплетать целебные травы, чтобы они отгоняли от домочадцев все хвори. Связывали колосья конопляной нитью, а уже готовый Дидух можно было обвязать лентами так, чтобы они не мешали потом его обмолотить. Дидух ни в коем случае не окрашивали, чтобы не повредить посевное зерно. Обычно Дидух плели в три яруса с макушкой, а в нижней части делали 3 или 7 "ног", чтобы символ был устойчивым.

Дидух — символ не конфликтный. Он дошел до нас с языческих времен и сохранился в христианской культуре. Поэтому ничего плохого не будет, если рядом с рождественской елкой будет стоять традиционный украинский Дидух, ведь слишком много счастья и радости не бывает.

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