Чарівні аромати Різдва 2024: зимовий чай зі смаком свята (фото)

За твердженням чайних сомельє, у грудні чаї по-особливому чарівні — дається взнаки солодке передчуття свята.

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Насичений ароматами різноманітних трав, цитрусових і прянощів, чай цілком може гідно завершити вашу різдвяну трапезу 25 грудня. Який чай кращий і з якими смаколиками цей старовинний напій поєднуватиметься найвдаліше, допомогли розібратися чайні сомельє з італійського Vogue.

Отже, щоб ваш грудень став ще смачнішим, а відчуття свята наситило все довкола, зверніть увагу на такі поради фахівців. Насамперед, чай не лише дасть вам змогу насолодитися затишком зимового вечора біля каміна та прикрашеної ялинки, а й допоможе зробити близьким, друзям, колегам оригінальний подарунок, який, до речі, можна доповнити пакуночком ароматного різдвяного печива.

Але насамперед не поскупіться на хороший чайник для заварювання, що дає змогу відкалібрувати потрібну температуру, щоб окреме чайне листя могло розкрити свої природні аромати і кольори, яких ви часом навіть не очікуєте. Водночас сомельє попереджають, що в грудні чаї по-особливому чарівні — дається взнаки солодке передчуття свята.

А ось традиційну різдвяну атмосферу під час чаювання вам допоможуть створити смачні смаколики — імбирне печиво, панеттоне, штоллен, брауні, пудинг та інші класичні десерти. А ще — делікатеси, які зі столу запросто можуть перекочувати у вашу заварку: цитрусові, яблука, імбир, кориця, кардамон, гвоздика тощо.

Адвент-календарі з чаєм

Зараз ця форма покрокового наближення улюбленого свята досить популярна у багатьох виробників — від косметики до шоколаду. Не відстають і чайні компанії, які на кожен день напередодні Різдва пропонують різні чаї — від так званих чистих пропозицій, таких як матча (пропареного зеленого чаю), до ароматизованих сумішей. Тому чайний гурман обов'язково знайде для себе в такому календарі нові відтінки смаку і кольору, а, можливо, і те, що він шукав цілий рік.

Різдвяний чай зі смаком здобного печива

Тим, хто віддає перевагу ніжним смакам з характерними п'янкими пряними та цитрусовими ароматами, такими як кориця та апельсин, кардамон та гвоздика, сушені яблука або інші фрукти, чайні сомельє Vogue пропонують скуштувати суміш чорного, зеленого та білого чаїв з ваніллю. А поруч — маслянисте пісочне або шотландське розсипчасте печиво, яке тане в роті. Впевнені, однією чашкою не обійдетеся!

Чорний чай до імбирного печива

Для пряного печива, такого як типові шведські солодощі з імбиром і корицею, фахівці рекомендують заварити гарячий настій чорного чаю, наприклад, китайського Хун Ча з округу Цимень провінції Аньхой, насиченого, але з м'якими нотками і без терпкості, щоб збалансувати гостроту спецій.

Зелений чай до шоколаду

Якщо шоколад — ваше все, то зверніть увагу на японський чай із приємною горіховою ноткою, що нагадує лісовий горіх із додаванням інтригуючої рослинної нотки. Наприклад, злегка підсмажений органічний зелений чай кукіча. Оскільки цей чай здебільшого складається з гілочок чайної рослини, він практично не містить кофеїну і тому його можна пити в будь-який час доби.

Різдвяний чайний коктейль для пікантних канапе

Такий чай гарний у компанії друзів, які прийшли до вас на коктейльну вечірку. Це може бути напій із чорного чаю з індійськими спеціями, наприклад масала. Сомельє кажуть, що його навіть можна залишити настоюватися на кілька годин у горілці або ромі, а також змішати з тоніком. Вийде смачний коктейль, що ідеально смакує до канапе з копченим лососем або кростіні (маленькі шматочки підсмаженого хліба) зі сметанним мусом зі смаженого гарбуза і дрібкою кориці.

Різдвяний чай для панетоне та штолена

Для головної трапези Різдва, яка зазвичай закінчується типовими десертами з дріжджового тіста, такими як панетоне, штолена або пандоро, сомельє рекомендують чорний чай з шоколадними нотками або класичний Ерл Грей — чорний чай з бергамотом. Він добре очищає порожнину рота від маслянистості улюбленого різдвяного десерту і поєднується з цитрусовими нотками м'яких цукатів, яких що більше в десерті, то він смачніший.

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