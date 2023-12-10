Зустрічаємо Різдво: рецепт бісквітного торта з білим шоколадом і фісташками

Бісквітний торт, приготований самостійно, має дуже ніжний смак і легку повітряну текстуру.

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Бісквіт — це вид кондитерського тіста і одержуваного з нього виробу, який може бути основою для бісквітних тортів, тістечок, десертів. Рецептом дуже смачної випічки з білим шоколадом, фісташками, журавлиною і кокосовою стружкою поділилася кондитер Кеті Лонні, пише Taste.

Інгредієнти

Тісто:

200 г вершкового масла, нарізаного;

180 г білого шоколаду, нарізаного;

1 склянка цукрової пудри;

3/4 склянки молока;

1 ¾ склянки борошна;

2 яйця, злегка збитих;

1 чайна ложка розпушувача.

Білі різдвяні трюфелі:

300 г білого шоколаду, нарізаного;

2 столові ложки густих вершків;

1/4 склянки дрібно нарізаних ядер фісташок;

1/4 склянки дрібно нарізаної сушеної журавлини;

1 склянка кокосової стружки;

Ганаш із білого шоколаду:

2 плитки білого шоколаду по 180 г, нарізані;

2/3 склянки густих вершків;

1/4 склянки дрібно нарізаних ядер фісташок;

1/4 склянки дрібно нарізаної сушеної журавлини.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 180C/160C з конвекцією. Змастіть маслом круглу форму для кексу глибиною 7 см і діаметром дна 20 см. Вистеліть дно і боки двома шарами паперу для випічки.

Крок 2. Помістіть масло, шоколад, цукор і молоко у велику каструлю на слабкий вогонь. Перемішуйте доти, доки шоколад не розплавиться і суміш не стане однорідною. Остудіть 15 хвилин. Додайте борошно і яйце. Збийте до однорідної маси. Викладіть суміш ложкою в підготовлену форму. Випікайте 1 годину 15 хвилин або поки шпажка, встромлена в центр торта, не виходитиме чистою. Витримайте у формі 15 хвилин. Помістіть на решітку, щоб корж повністю охолов.

Крок 3. Приготуйте білі різдвяні трюфелі: помістіть 120 г шоколаду і вершків у жароміцну миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Розігрівайте в мікрохвильовій печі на високій температурі протягом 1 хвилини або до отримання однорідної маси, періодично помішуючи. Додайте фісташки та журавлину, перемішайте. Охолодіть протягом 3 годин. Помістіть шоколад, що залишився, в жароміцну миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, розтопіть протягом 1-2 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд, до отримання однорідної маси. Трохи охолодіть. Скачайте з фісташкової суміші кульки. Використовуючи виделку, занурюйте трюфелі по одному в розтоплений шоколад, щоб вони покрилися ним. Викладіть на тарілку, охолодіть протягом 30 хвилин або поки не затвердіють.

Крок 4. Приготуйте ганаш із білого шоколаду: помістіть шоколад і вершки в жароміцну миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Готуйте в мікрохвильовій печі на високій потужності протягом 1-2 хвилин, помішуючи ложкою кожні 30 секунд, до отримання однорідної маси. Перекладіть 1/2 склянки ганашу в невелику миску. Додайте фісташки та журавлину. Відкладіть на 10-15 хвилин або поки вони не загуснуть.

Крок 5. Розрізати корж навпіл по горизонталі. Викладіть основу торта на сервірувальну тарілку. Розподіліть фісташковий ганаш по торту, залишаючи від краю 1 см відступу. Зверху викладіть корж, що залишився. Намажте простий ганаш зверху і з боків торта. Розкладіть трюфелі. Наш чудовий торт готовий!

Ви можете зберігати торт у герметичному контейнері в холодильнику до 1 тижня. Перед подачею витримайте при кімнатній температурі 30 хвилин.

Раніше, 4 грудня Фокус писав про те, як приготувати білі різдвяні ламінгтони з глазур'ю. Святковий ванільний бісквіт всередині з хрусткими рисовими кульками, білим шоколадом і журавлиною стане прикрасою вашого столу.