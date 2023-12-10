Встречаем Рождество: рецепт бисквитного торта с белым шоколадом и фисташками

Бисквитный торт, приготовленный самостоятельно, обладает очень нежным вкусом и легкой воздушной текстурой.

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Бисквит – это вид кондитерского теста и получаемого из него изделия, которое может быть основой для бисквитных тортов, пирожных, десертов. Рецептом очень вкусной выпечки с белым шоколадом, фисташками, клюквой и кокосовой стружкой поделилась кондитер Кэти Лонни, пишет Taste.

Ингредиенты

Тесто:

200 г сливочного масла, нарезанного;

180 г белого шоколада, нарезанного;

1 стакан сахарной пудры;

3/4 стакана молока;

1 ¾ стакана муки;

2 яйца, слегка взбитых;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Белые рождественские трюфели:

300 г белого шоколада, нарезанного;

2 столовые ложки густых сливок;

1/4 стакана мелко нарезанных ядер фисташек;

1/4 стакана мелко нарезанной сушеной клюквы;

1 стакан кокосовой стружки;

Ганаш из белого шоколада:

2 плитки белого шоколада по 180 г, нарезанные;

2/3 стакана густых сливок;

1/4 стакана мелко нарезанных ядер фисташек;

1/4 стакана мелко нарезанной сушеной клюквы.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180C/160C с конвекцией. Смажьте маслом круглую форму для кекса глубиной 7 см и диаметром дна 20 см. Выстелите дно и бока двумя слоями бумаги для выпечки.

Шаг 2. Поместите масло, шоколад, сахар и молоко в большую кастрюлю на слабый огонь. Перемешивайте до тех пор, пока шоколад не расплавится и смесь не станет однородной. Остудите 15 минут. Добавьте муку и яйцо. Взбейте до однородной массы. Выложите смесь ложкой в ​​подготовленную форму. Выпекайте 1 час 15 минут или пока шпажка, воткнутая в центр торта, не будет выходить чистой. Выдержите в форме 15 минут. Поместите на решетку, чтобы корж полностью остыл.

Шаг 3. Приготовьте белые рождественские трюфели: поместите 120 г шоколада и сливок в жаропрочную миску, которую можно использовать в микроволновой печи. Разогревайте в микроволновой печи на высокой температуре в течение 1 минуты или до получения однородной массы, периодически помешивая. Добавьте фисташки и клюкву, перемешайте. Охладите в течение 3 часов. Поместите оставшийся шоколад в жаропрочную миску, подходящую для использования в микроволновой печи, растопите в течение 1–2 минут, помешивая каждые 30 секунд, до получения однородной массы. Немного охладите. Скатайте из фисташковой смеси шарики. Используя вилку, окунайте трюфели по одному в растопленный шоколад, чтобы они покрылись им. Выложите на тарелку, охладите в течение 30 минут или пока не затвердеют.

Шаг 4. Приготовьте ганаш из белого шоколада: поместите шоколад и сливки в жаропрочную миску, которую можно использовать в микроволновой печи. Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности в течение 1–2 минут, помешивая ложкой каждые 30 секунд, до получения однородной массы. Переложите 1/2 стакана ганаша в небольшую миску. Добавьте фисташки и клюкву. Отложите на 10–15 минут или пока они не загустеет.

Шаг 5. Разрезать корж пополам по горизонтали. Выложите основу торта на сервировочную тарелку. Распределите фисташковый ганаш по торту, оставляя от края 1 см отступа. Сверху выложите оставшийся корж. Намажьте простой ганаш сверху и по бокам торта. Разложите трюфели. Наш замечательный торт готов!

Вы можете хранить торт в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели. Перед подачей выдержите при комнатной температуре 30 минут.

Ранее, 4 декабря Фокус писал о том, как приготовить белые рождественские ламингтоны с глазурью. Праздничный ванильный бисквит внутри с хрустящими рисовыми шариками, белым шоколадом и клюквой станет украшением вашего стола.