Волшебные ароматы Рождества 2024: зимний чай со вкусом праздника (фото)

По утверждению чайных сомелье, в декабре чаи по-особому волшебны — сказывается сладкое предвкушение праздника.

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Насыщенный ароматами разнообразных трав, цитрусовых и пряностей, чай вполне может достойно завершить вашу рождественскую трапезу 25 декабря. Какой чай лучше и с какими вкусняшками этот старинный напиток будет сочетаться удачнее всего, помогли разобраться чайные сомелье из итальянского Vogue.

Итак, чтобы ваш декабрь стал еще вкуснее, а ощущение праздника насытило все вокруг, обратите внимание на следующие советы специалистов. Прежде всего, чай не только позволит вам насладиться уютом зимнего вечера у камина и украшенной елки, но и поможет сделать близким, друзьям, коллегам оригинальный подарок, который, кстати, можно дополнить упаковкой ароматного рождественского печенья.

Но прежде всего не поскупитесь на хороший заварочный чайник, позволяющий откалибровать нужную температуру, что,s отдельные чайные листья могли раскрыть свои природные ароматы и цвета, которых вы подчас даже не ожидаете. Вместе с тем сомелье предупреждают, что в декабре чаи по-особому волшебны — сказывается сладкое предвкушение праздника.

А вот традиционную рождественскую атмосферу во время чаепития вам помогут создать вкусные смаколики — имбирное печенье, панеттоне, штоллен, брауни, пудинг и другие классические десерты. А еще — деликатесы, которые со стола запросто могут перекочевать в вашу заварку: цитрусовые, яблоки, имбирь, корица, кардамон, гвоздика и т. д.

Адвент-календари с чаем

Сейчас эта форма пошагового приближения любимого праздника достаточно популярна у многих производителей — от косметики до шоколада. Не отстают и чайные компании, которые на каждый день в преддверии Рождества предлагают различные чаи — от так называемых чистых предложений, таких как матча (пропаренного зеленого чая), до ароматизированных смесей. Поэтому чайный гурман обязательно найдет для себя в таком календаре новые оттенки вкуса и цвета, а, может быть, и то, что он искал целый год.

Рождественский чай со вкусом сдобного печенья

Тем, кто предпочитает нежные вкусы с характерными пьянящими пряными и цитрусовыми ароматами, такими как корица и апельсин, кардамон и гвоздика, сушеные яблоки или другие фрукты, чайные сомелье Vogue предлагают попробовать смесь черной, зеленого и белого чаев с ванилью. А рядом — маслянистое песочное или шотландское рассыпчатое печенье, которое тает во рту. Уверены, одной чашкой не обойдетесь!

Черный чай к имбирному печенью

Для пряного печенья, такого как типичные шведские сладости с имбирем и корицей, специалисты рекомендуют заварить горячий настой черного чая, например китайского Хун Ча из округа Цимэнь провинции Аньхой, насыщенного, но с мягкими нотками и без терпкости, чтобы сбалансировать остроту специй.

Зеленый чай к шоколаду

Если шоколад — ваше все, то обратите внимание на японский чай с приятной ореховой ноткой, напоминающий лесной орех с добавлением интригующей растительной нотки. Например, слегка поджаренный органический зеленый чай кукича. Поскольку этот чай в основном состоит из веточек чайного растения, он практически не содержит кофеина и поэтому его можно пить в любое время суток.

Рождественский чайный коктейль для пикантных канапе

Такой чай хорош в компании друзей, пришедших к вам на коктейльную вечеринку. Это может быть напиток из черного чая с индийскими специями, например масала. Сомелье говорят, что его даже можно оставить настаиваться на пару часов в водке или роме, а также смешать с тоником. Получится вкусный коктейль, идеально подходящий к канапе с копченым лососем или кростини (маленькие кусочки поджаренного хлеба) со сметанным муссом из жареной тыквы и щепоткой корицы.

Рождественский чай для панеттоне и штоллена

Для главной трапезы Рождества, которая обычно заканчивается типичными десертами из дрожжевого теста, такими как панеттоне, штоллен или пандоро, сомелье рекомендуют черный чай с шоколадными нотками или классический Эрл Грей — черный чай с бергамотом. Он хорошо очищает полость рта от маслянистости любимого рождественского десерта и сочетается с цитрусовыми нотками мягких цукатов, которых чем больше в десерте, тем он вкуснее.

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