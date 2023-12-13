Ціна Нового року: скільки тепер коштують олів'є, крабовий салат, "шуба" та вінегрет

Скільки б психологи та дієтологи не закликали співгромадян відмовитися від звички їсти та пити всю різдвяну та новорічну ніч, українці накривали, накривають та накриватимуть святкові столи і на Різдво, і на Новий рік, адже це давня традиція. Фокус дослідив, скільки коштуватимуть популярні новорічні салати, якщо їх приготувати вдома.

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В листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі — на 13,2%. Ціни на молоко збільшилися на 2,6%, на вершкове масло — на 2,5%. Водночас цукор подешевшав на 4,3%, фрукти — на 2,1%, соняшникова олія — на 1,9%. Проте протягом грудня ситуація може змінитися, адже незабаром українці святкуватимуть Різдво і Новий рік. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Різдво без делікатесів. Як подорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше".

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Олів'є в італійському стилі: як приготувати популярний салат

Після підрахунків з'ясувалося, що олів'є можна цілком вважати "народним" показником динаміки цін, адже умовний індекс новорічного салату у 4,9% майже не відрізняється від офіційного рівня інфляції листопад до листопаду — 5,1%. Але чи можна вважати цей салат найбюджетнішим?

Олів'є можна цілком вважати "народним" показником динаміки цін Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

В умовах тривалого подорожчання продуктів Фокус підрахував точну вартість декількох новорічних салатів у розрахунку за 1 кілограм. Для цього ми взяли рецепти на популярних кулінарних сайтах, підсумували вартість всіх інгредієнтів та розділили її на їх сумарну вагу.

Таким чином, підсумована вартість олів'є 295,46 грн — це ціна за 3,06 кг (вага вареного яйця складає в середньому 55 г). А кілограм олів'є за цим рецептом коштує 96,56 грн.

Олів'є залишається традиційним новорічним салатом Фото: Getty

За наведеним нижче рецептом 1,72 кг оселедця під шубою обійдеться у 112,04 грн. Тобто кілограм оселедця під шубою коштуватиме 65,14 грн.

Ціна салату "оселедець під шубою":

Буряк, 300 г — 3,18 грн;

Картопля, 300 г — 4,47 грн;

Морква, 200 г — 2,05 грн;

Яйця, 4 шт. — 23,04 грн;

Оселедець, 400 г — 61,28 грн;

Цибуля, 200 г — 2,82 грн.

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

УСЬОГО: 112,04 грн.

"Оселедець під шубою" виявився найбюджетнішою стравою Фото: Getty

На приготування 2,5 кіло вінегрету доведеться купити продуктів на 165,41 грн. Тобто вартість 1 кг вінегрету становить 66,16 грн.

Ціна вінегрету:

Картопля, 500 г — 7,45 грн;

Буряк, 400 г — 4,24 грн;

Морква, 250 г — 2,56 грн;

Огірки солоні, 350 г — 61,25 грн;

Капуста квашена, 350 г — 32,20 грн;

Цибуля, 200 г — 2,82 грн;

Горошок зелений, 400 г – 51,89 грн;

Олія, 50 г — 3,00 грн.

УСЬОГО: 165,41 грн.

Вінегрет можна готувати хоч кожного дня Фото: Getty Images

На приготування 1,14 кг крабового салату зі свіжим огірком доведеться витратити 122,43 грн. Виходить, що вартість крабового салату становить 107,39 грн за кілограм.

Ціна крабового салату:

Крабові палички, 300 г — 52,47 грн;

Консервована кукурудза, 250 г — 20,66 грн;

Яйця, 3 шт — 17,28 грн;

Рис варений, 75 г (це приблизно 20 г крупи) — 1,38 грн;

Свіжий огірок, 150 г — 14,03 грн;

Цибуля, 100 г — 1,41 грн;

Майонез, 100 г — 15,2 грн.

УСЬОГО: 107,39 грн.

З популярних чотирьох салатів найдорожчим виявився крабовий Фото: iamcook.ru

Тож, з цих популярних чотирьох салатів найбюджетнішим виявився оселедець під шубою, а найдорожчим — крабовий салат.

Нагадаємо, що ціни на овочі в Україні були нижчими, ніж 2022 року, бо гарний урожай і погодні умови дали змогу наростити обсяги виробництва в окремих регіонах.

Як раніше писав Фокус, блокада кордону вплине на ціни на продукти в Україні, адже чимало позицій з продовольчого кошика надходять в нашу країну з боку Польщі.