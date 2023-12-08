Свята на носі: як блокада кордону вплине на ціни на продукти в Україні

За словами експерта Олега Пендзина, деякі види продовольчого кошика надходять в Україну з боку Польщі. Тому, через страйк місцевих перевізників, імпортні продукти харчування можуть додати в ціні.

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Якщо до другої декади грудня 2023 року поляки не відмовляться від блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, то українцям напередодні новорічних свят доведеться витрачати більше грошей на деякі продукти. Так, ситуація на кордоні може спровокувати подорожчання продуктів, які Україна імпортує. Йдеться про рибу, ікру та екзотичні фрукти. Про це сказав в ефірі телемарафону представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Є величезна надія, що уряд вирішить це питання і блокування припиниться до кінця цього року. Якщо це станеться, то зростання цін не буде", — сказав Пендзин.

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Експерт зазначив, що подорожчати може риба та ікра. Але ціни зміняться не на всі види продукції.

"Що стосується риби глибокої заморозки, то вона поки що не подорожчала. Слабоморожена риба трохи пішла вгору за ціною", — пояснив Олег Пендзин.

Він також додав, що певний сегмент нашого ринку, деякі види продовольчого кошика — вони надходять з боку Польщі. Тому окрім риби та ікри можуть подорожчати й екзотичні фрукти. Наприклад, цитрусові.

"Саме цю категорію продуктів ми імпортуємо. Все інше ми виробляємо самі, з цим проблем не буде", — сказав він.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький днями попередив, що різдвяний продуктовий кошик для українців точно стане дорожчим, якщо польські перевізники до 10 грудня не припинять блокувати кордон.

"Якщо страйк триватиме весь грудень, то на жаль різдвяний продуктовий кошик буде дещо дорожчим, — сказав він.

Чиновник зазначив, що, наприклад, їжу борщового набору повністю забезпечує внутрішнє виробництво, тому дефіциту продуктів не передбачається. Водночас Україна імпортує що Україна імпортує банани, цитрусові, більшість морепродуктів.

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"Відповідно через страйк на українсько-польському кордоні імпорт цих продуктів частково знизився", — сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

До слова, 13 листопада Фокус розповідав, як за рік змінилися ціни на продукти в Україні. Також нагадаємо, що в Нацбанку 21 листопада підрахували, яких збитків зазнає Україна через страйк польських перевізників.