Сделайте это в Рождество: лучшие традиции вашего дома

По мнению экспертов онлайн-журнала The Pioneer Woman, каждый сам создает свое Рождество, также как и рождественские традиции.

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Когда мы решили написать о рождественских традициях, задумались о том, что выбрать — украинские обряды, о которых сейчас пишут много и почти во всех СМИ, или традиции разных стран, коих тоже неимоверное количество. Дилемму разрешила информация в американском онлайн-журнале The Pioneer Woman, в котором оказались собранными традиционные семейные дела в канун Рождества.

Для кого-то они могут выглядеть как обычные занятия, для других — как ностальгические и душевные воспоминания детства, юности, а для третьих — это рождественский ритуал, без которого и праздник не праздник. В любом случае это самое пленительное время года, когда сбываются желания и совершаются чудеса. Рискнем? Поехали!

Напишите письма Деду Морозу

Превратите рождественские пожелания в мечты, помогая своим малышам написать письма Санте или святому Николаю в эти праздничные дни. Эти искренние слова передают волшебство Рождества для истинно молодых сердцем и душой.

Посетите полуночную мессу или церковную службу

Уважьте истинное значение Рождества, посещая полуночную мессу или церковную службу со своими близкими. Любимые гимны, празднично украшенный храм и прихожане, одетые в лучшие наряды, — чем не традиция?

Поезжайте, чтобы увидеть рождественские огни

Насладитесь ослепительной дозой праздничного волшебства. Как? Да очень просто — садитесь в машину и поезжайте по окрестностям, чтобы увидеть дома, украшенные рождественскими огнями.

Пойдите на каток

Но обязательно с любимым или друзьями. А еще лучше с детьми — это вообще счастье, когда под легкий джаз можно скользить по зимней стране чудес. А потом, вдоволь поспорив с ветром на скорость, смаковать горячее какао либо другой согревающий напиток.

Сходите за покупками на рождественскую ярмарку

Вы уже позаботились о близких и купили всем праздничные подарки? Не страшно, все равно окунитесь в атмосферу рождественской ярмарки. Поверьте, накануне Сочельника там обязательно найдете какие-нибудь сокровища.

Посмотрите классические рождественские фильмы

Подарите всем праздничное настроение, устроив рождественский киномарафон, не выходя из собственной гостиной. Вы можете вместе с семьей уютно устроиться на диване, укутавшись в любимые пледы и попивая чай с ароматом Рождества.

Украсьте пряничный домик

Создайте свой уникальный пряничный домик. Особенно здорово это делать вместе с ребенком — пусть проявит свое творческое начало, а вы получите праздничный декор.

Фото: Getty Images

Посетите рождественский парад

Помните рождественский поезд Санты "Праздник приближается"? Так вот: выйдите на улицы и ощутите детский восторг от рождественского парада, когда мимо проезжают огромные, щедро украшенные рождественской символикой платформы, на которых к вам обязательно приедет повелитель Рождества.

Проведите семейную фотосессию

Сделайте несколько семейных фотографий в праздничных нарядах, а потом на их основе оформите рождественские открытки и отправьте их своим близким и друзьям. Поверьте, им понравится получить такой сувенир. Но если честно — если можете, не пожалейте средств на профессиональную фотосессию.

Вырежьте снежинки из бумаги

Нет снега? Без проблем! Белое Рождество можно сделать своими руками, украсив дом красивыми бумажными снежинками. Вспомните, как вы в детстве делали такие поделки, которые в Украине так красиво называются — вытынанки.

Фото: Getty Images

Приготовьте рождественский ужин

Если все продумать и подготовиться заранее, то это может стать одним из лучших моментов Рождества — собраться за обеденным столом со своими близкими. О том, какие угощения стоит поставить на стол в Сочельник, мы рассказывали вам.

Сходите с детьми на встречу с Сантой

Подарите своим детям незабываемую встречу с Санта-Клаусом или святым Николаем. Это несложно — просто отведите в ближайший торгово-развлекательный центр. А еще можно пригласить Санту к себе домой и устроить малышам неожиданный сюрприз. Главное, чтобы они не испугались!

Выпейте эгг-ног

Вы не знаете, что это? Если вы когда-либо готовили домашнее мороженое, приготовленное на основе заварного крема, считайте, что знаете — это традиционный рождественский десерт. А детальный рецепт вы найдете в нашем ближайшем материале о тех блюдах и напитках, которые согреют вас в длинный зимний вечер.

Оставьте печенье для Санты

Напомните детям, что лучший способ отблагодарить Санту за чудесные подарки — оставить для него немного молока и печенья. Только не забудьте откусить кусочек и отпить глоточек после того, как дети лягут спать, чтобы они знали, что Санта приходил. Ах да, и не забудьте про морковку для оленей!

Идите колядовать

Лучший способ поделиться праздничным настроением, насмеяться, напеться и напроказничать — пойти с друзьями на колядки. Вы не ребенок? Ну и что? А кто сказал, что дарить праздник — это только удел детей?!

Создайте вертеп

Сотворите вместе с домашними свой вертеп — красивую инсталляцию, которая напомнит вам об истинном значении Рождества. Кстати, много персонажей и аксессуаров настоящего вертепа можно купить заранее.

Приготовьте булочки с корицей

Мы написали о булочках, но у каждой семьи может быть свой рождественский десерт, которым вы все вместе насладитесь в рождественское утро — особое хрустящее печенье, имбирные человечки, штоллен или брауни.

Организуйте "тайного Санту"

Пригласите своих друзей, коллег, чтобы они приняли участие в обмене милыми подарками. Установите ценовой лимит и попросите всех вытащить имена из шляпы, чтобы никто не знал, кто их "тайный Санта". Когда придет время обмениваться подарками, "тайный Санта" откроется каждому.

Фото: Getty Images

Повесьте омелу в дверном проеме

Несколько веточек известного растения, которое стимулирует любого, оказавшегося под ним, к поцелуям, добавят яркости и креативности любому праздничному дню.

Оденьте своих питомцев

Не забудьте о своих питомцах — их тоже привлеките к праздничному веселью, нарядив в милые рождественские свитера или шапочки Санта-Клауса.

Приобретите праздничные пижамы

Рождественским утром насладитесь подарками, которые вам оставили под елочкой. А если вы при этом будете в классных одинаковых рождественских пижамах, это будет выглядеть просто очаровательно. Не забудьте сфоткаться!

Прочитайте историю вместе

В канун Рождества уложите своих детей спать вместе с праздничной историей из одной из многих замечательных рождественских книг. И сделайте чтение особой сказки в Сочельник классическим ритуалом вашего дома. Представляете, какие классные сны приснятся вашей детворе?!!

Упакуйте рождественские подарки

Это, между прочим, также весело, как распаковывать их. Да еще и креативно! Тут фантазия может не знать ограничений!

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Традиции предков: что символизирует рождественский Дидух

Напомним, Фокус ранее писал материал "Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников", о том, сколько и почему украинцы тратят денег на праздники.