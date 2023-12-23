Як пережити сімейне Різдво? Поради, як утримати вечірку "в берегах"

Експерти з Vogue радять: залиште суперечки та чвари іншим і просто насолодіться гарною їжею та гідними напоями. Зрештою — це Різдво.

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Не всім пощастило народитися і вирости в сім'ях, де тебе не просто люблять, а й цінують твій особистий простір, уберігають від не делікатної критики або нав'язливих порад. А якщо ви все ж таки виросли в такій родині або, можливо, потрапили в неї за волі обставин? Прислухайтеся до порад італійського Vogue, а раптом допоможуть?

Як кажуть експерти видання, ми сьогодні живемо в такій нескінченній турбулентності, в такому інформаційному цунамі, що будь-яка ненароком кинута фраза може стати джерелом розбрату, сварки, розбіжностей. Як уникнути цього, як витримати пресинг якогось родича і потім не злягти з психосоматичним розладом, як не відчути свій безнадійно зіпсований настрій і постаратися вижити?

Будьте господарем, а не гостем

Для початку ви можете організувати обід у себе вдома — варіант, який особливо рекомендується, якщо кухня або їдальня ваших батьків чи родичів була місцем багатьох незабутніх, часом негативних, моментів під час минулих різдвяних свят.

Наберіться терпіння, розуміючи, що потім доведеться все приводити до ладу. Водночас перебування саме у вашій, а не батьківській оселі запобігатиме вашому регресу в підлітковий стан, змусить старших родичів ставитися до вас, щонайменше, з повагою.

Як варіант, можна обрати нейтральне місце — ресторан, заміський клуб. Людям важче накачувати атмосферу певними завищеними очікуваннями чи манерами суворої гувернантки, якщо поруч перебуває офіціант із пляшкою вина, адміністратор чи метрдотель.

Шпаргалка-відповідь на настирливі запитання

Невже, це ваш кошмар? Умовте себе заздалегідь, що зовсім не треба боятися того, що мама або тітка знову почнуть запитувати вас, коли ж ви подаруєте онука, що дядько поставить вам тверду "3" за не зовсім блискучу ситуацію з кар'єрою, а бабуся почне нарікати, що ви все ще на самоті. Хитрість полягає в тому, щоб підготувати відповіді заздалегідь.

Спочатку подумайте про речі, які ви дійсно хочете сказати. При цьому намагайтеся уявити, як вони вилітають із вашого рота, немов рій ос-вбивць, у супроводі бризок їдкої кислоти. І тільки після такої мальовничої віртуальної картини зробіть глибокий вдих, покладіть ваші емоції назад у шухляду столу і спробуйте продумати відповіді на всі не делікатні запитання родичів.

Найголовніше — ваші відповіді мають бути спокійними та іронічними:

"Коли у вас будуть діти?" — "Поняття не маю. Навіть Діва Марія не будувала жодних планів щодо цього".

"Чому ти досі самотня/самотній?" — "Тому що не вважаю чоловіків/жінок інтелектуально стимулюючими".

А якщо раптом забарилися, радимо просто дуже швидко ретируватися до туалетної кімнати — проти реальної потреби ніхто заперечувати не стане.

Підберіть собі "плече" однодумця

Якщо ви все ж не можете зберігати холоднокровність або боїтеся заплутатися у своїй же відповіді (і таке буває, коли нервуєш!), попросіть допомоги в брата, сестри, племінниці.

Наприклад, ви можете заздалегідь запустити інформацію про те, що вам не подобається говорити про ваше нещодавнє звільнення, про ваше останнє кохання або про втрачені на невдалому шопінгу гроші. Таким чином, звичайні підозрювані будуть попереджені.

Якщо випадок зовсім безнадійний, ось тут і потрібна буде допомога близького по духу родича. Саме в цей момент може підійти, наприклад, брат, який запитає: "А що ви думаєте про останню книгу Бакмана?". Думаємо, вже думка про те, хто такий Фредрік Бакман, змусить байдужого родича замовкнути, і може навіть до кінця вечері.

Як завжди найкращий варіант — діти

Однак, якщо, попри всі запобіжні заходи, "святковий дух" різдвяної сімейної вечері стає гнітючим, ви завжди можете вийти з-за столу і приєднатися до дітей.

Допоможіть їм розгорнути різдвяні подарунки, зібрати щось неймовірне з Lego, пограйте з ними в піжмурки в сусідній кімнаті або навіть у сусідньому будинку. Це саме те, для чого потрібні діти на різдвяних обідах — запропонувати їм комфортний відпочинок від дратівливої поведінки дорослих.

І нарешті пам'ятайте: ви самі можете обирати свої битви. Чи справді варто наживати собі виразку, обговорюючи гендерну політику з двоюрідним братом-сексистом, чи пояснювати манірній тітоньці, що міні, в якому ви прийшли на сімейну вечерю, це саме те, що треба.

А взагалі наші експерти з Vogue радять: залиште суперечки іншим і просто насолодіться гарною їжею та гідними напоями. Зрештою — це Різдво.

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