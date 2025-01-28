Унюхала сейф із грошима: службова вівчарка Єва допомогла розкрити злочин на Львівщині (фото)

Службова собака привела оперативників до воріт будинку підозрюваного. Всередині правоохоронці знайшли крадений сейф і частину грошей.

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На Львівщині службова собака допомогла знайти крадений сейф. Німецька вівчарка Єва привела правоохоронців до будинку підозрюваного в одному з сіл Стрийського району, повідомляє 28 січня пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Службова німецька вівчарка Єва взяла слід крадія на Львівщині Фото: Поліція Львівської області

Жителька села подала заяву до поліції про крадіжку з її будинку сейфа з готівкою в гривнях й іноземній валюті, йдеться в повідомленні. Слідчо-оперативна група на місці злочину встановила, що підозрюваний пробрався всередину будинку, зламавши металопластикове вікно.

До справи залучили кінолога зі службовим псом. Німецька вівчарка Єва взяла слід у будинку потерпілої та провела оперативників до воріт будинку, де мешкав 24-річний чоловік. Під час обшуку його житла правоохоронці знайшли викрадений сейф і частину грошей, що в ньому зберігалися. Також поліція вилучила в підозрюваного рукавиці та інші речові докази.

Вівчарка Єва привела правоохоронців до краденого сейфу Фото: Поліція Львівської області У крадія вилучили сейф і частину грошей Фото: Поліція Львівської області

Чоловікові повідомили про підозру в крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. До завершення розслідування підозрюваного триматимуть під вартою.

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