Унюхала сейф с деньгами: служебная овчарка Ева помогла раскрыть преступление на Львовщине (фото)

Служебная собака привела оперативников к воротам дома подозреваемого. Внутри правоохранители нашли краденый сейф и часть денег.

Related video

На Львовщине служебная собака помогла найти краденый сейф. Немецкая овчарка Ева привела правоохранителей к дому подозреваемого в одном из сел Стрыйского района, сообщает 28 января пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Служебная немецкая овчарка Ева взяла след вора на Львовщине Фото: Полиция Львовской области

Жительница села подала заявление в полицию о краже из ее дома сейфа с наличными в гривнах и иностранной валюте, говорится в сообщении. Следственно-оперативная группа на месте преступления установила, что подозреваемый пробрался внутрь дома, взломав металлопластиковое окно.

К делу привлекли кинолога со служебным псом. Немецкая овчарка Ева взяла след в доме потерпевшей и провела оперативников к воротам дома, где жил 24-летний мужчина. Во время обыска его жилья правоохранители нашли похищенный сейф и часть денег, которые в нем хранились. Также полиция изъяла у подозреваемого перчатки и другие вещественные доказательства.

Овчарка Ева привела правоохранителей к краденому сейфу Фото: Полиция Львовской области У вора изъяли сейф и часть денег Фото: Полиция Львовской области

Мужчине сообщили о подозрении в краже по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. До завершения расследования подозреваемого будут держать под стражей.

Напомним, 28 января в патрульной полиции Ровенской области сообщили, что наложили штраф на водителя, который проигнорировал минуту молчания.

27 января СМИ писали, что в Китае лишили премии корги-полицейского за то, что он спал на рабочем месте и мочился в миску с кормом.