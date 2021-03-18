Вячеслав Шевчук позвонил победителям акции Favbet, которые выиграли авто (видео)

Первые победители мероприятия "Укради тачку у Favbet" уже получили поздравления от амбассадора Favbet Вячеслава Шевчука – трем участникам подарили Ford EcoSport.

В 2021 году компания Favbet решила бороться со стереотипами и повысить доверие к розыгрышам. Поэтому в рамках мероприятия "Укради тачку у Favbet" лучшие болельщики получат 21 авто, ценные призы, а также поздравление-сюрприз от известного футболиста.

Первых победителей поздравил бренд-амбассадор, экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук. Он позвонил болельщикам, сообщил о выигрыше авто и пообщался с каждым. Некоторые из призеров были настолько шокированы, не сразу поверили в то, что это происходит на самом деле, но все они поделились эмоциями от конкурса с Шевчуком.

Один из победителей – Назар с Тернопольщины – давно болеет за "Шахтер", и он был очень рад услышать голос бывшего защитника любимой команды. Владимир из Харькова рассказал, что ждет возрождение легендарного "Металлиста". Обрадовался голосу Вячеслава Шевчука и болельщик "Динамо" Владимир, который живет в Одесской области.

Акция "Укради тачку у Favbet" продлится в течение 6 недель (до июля 2021) и будет проходить в три этапа. На каждом этапе победителям подарят 6 автомобилей Ford Ecosport и 1 Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Поучаствовать можно здесь.