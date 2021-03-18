В’ячеслав Шевчук зателефонував переможцям акції Favbet, які виграли авто (відео)

Перші переможці заходу "Викради тачку у Favbet" вже отримали привітання від амбасадора Favbet В’ячеслава Шевчука – трьом учасникам подарували Ford EcoSport.

У 2021 році компанія Favbet вирішила боротися зі стереотипами та підвищити довіру до розіграшів. Тому у рамках заходу "Викради тачку у Favbet" найкращі вболівальники отримають 21 авто, цінні призи, а також привітання-сюрприз від відомого футболіста.

Перших переможців привітав бренд-амбасадор, екс-гравець донецького "Шахтаря" та збірної України з футболу В’ячеслав Шевчук. Він зателефонував вболівальникам, повідомив про виграш авто та поспілкувався із кожним. Деякі з призерів були настільки шоковані, що не одразу повірили у те, що відбувається насправді, але усі вони поділилися емоціями від конкурсу з Шевчуком.

Один з переможців – Назар з Тернопільщини – давно вболіває за "Шахтар", тож він був дуже радий почути голос колишнього захисника улюбленої команди. Володимир з Харкова розказав, що чекає на відродження легендарного "Металіста". Зрадів голосові Вʼячеслава Шевчука і вболівальник "Динамо" Володимир, який мешкає на Одещині.

Захід "Викради тачку у Favbet" триватиме протягом 6 тижнів (до липня 2021 року) та відбуватиметься у три етапи. На кожному з етапів переможцям подарують 6 автомобілів Ford Ecosport та 1 Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Взяти участь у акції.