Переходный момент. Почему трансгендеры против нового законодательства о смене пола?

Однополые браки в Украине официально запрещены, однако последние пять лет в таких семейных отношениях фактически могут находиться трансгендерные люди. Сменив пол, они меняют и документы, но при желании сохраняют брак. Новации Гражданского кодекса могут лишить их этой возможности.

Недавно Настина жена предложила ей развестись, но Настя не хочет: "А зачем? Замуж второй раз она пока не собирается, я тоже. Да и дочке так лучше. Если действительно возникнет необходимость, тогда поговорим об этом".

Анастасия Ева Домани, трансженщина и исполнительный директор общественной организации "Когорта", женилась 15 лет назад. Тогда ее звали Александром, а жизнь разительно отличалась от нынешней. В 2006 году она не думала, что когда-нибудь решится на транс-переход, и играла по правилам консервативного украинского общества. Несмотря на то что по всем документам Анастасия теперь женщина, а однополые союзы в Украине запрещены, автоматически ее брак не аннулируется. Для его расторжения необходимо, чтобы один из супругов подал на развод.

Аннулирование браков коснется не только супругов, но и несовершеннолетних детей, которые автоматически окажутся в разведенных семьях

Инна Ирискина, транс-женщина и координатор трансгендерного направления общественной организации "Інсайт", объясняет, что в 2016 году в Украине утвердили новый клинический протокол для смены пола [этот термин трансгендерные люди не считают корректным, но он используется в официальных документах]. До этого транс-переход для человека, состоящего в браке, был в принципе невозможен. Государство принуждало выбирать: либо разводись и потом обращайся к врачам, либо даже не пытайся пройти эту процедуру. Сейчас все иначе: люди могут оставаться супругами даже после транс-перехода одного из них.

Однако существующее положение вещей может измениться, как только парламентарии обновят Гражданский кодекс. Проект предлагаемых новаций появился в начале года. Их соавтор Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Верховной Рады, приглашает специалистов к обсуждению документа. Один из параграфов касается трансгендерных людей. В частности, авторы концепции предлагают заимствовать из Гражданского кодекса Чехии положение об автоматическом аннулировании брака при транс-переходе одного из супругов, при этом имущественные отношения и опека над детьми будут регулироваться таким же образом, как при обычном разводе. Помимо того, в кодексе планируют четко установить, с какого возраста и (или) при каких условиях человек может сменить пол, но никакой конкретизации по этому пункту в проекте нет.

Опрошенные Фокусом общественники из числа трансгендерных людей предлагаемых изменений не одобряют.

На поводке закона

Свой переход Анастасия Ева Домани начала в 2016 году, на тот момент ей было 37 лет. Рассказать членам семьи, что принимает гормоны и готовится получить медицинское свидетельство, она так и не решилась. Жена узнала об этом из СМИ, забрала дочку и выехала из квартиры. Какое-то время отношения между ними были напряженными, хотя Анастасия не прекращала общаться с ребенком и помогать семье финансово. Сейчас, как уверяет собеседница Фокуса, все наладилось, супруги время от времени видятся и спокойно разговаривают.

[ + – ] Анастасия Домани спрашивает: "Допустим, у совершившего транспереход есть семья, есть ребенок, у них все хорошо. Так почему они должны разводиться? Почему нас заставляют это делать?" Фото: Кирилл Чуботин

Домани считает положение об автоматическом аннулировании брака нарушением прав человека.

"Допустим, у совершившего транспереход есть семья, есть ребенок, у них все хорошо. Так почему они должны разводиться? — рассуждает она. — Почему нас заставляют это делать? Получается, что государство вмешивается в личную жизнь граждан. Не вижу в этом логики. Это касается лишь моего тела, чужие границы я не нарушаю".

Анастасия Ева Домани женилась 15 лет назад. Тогда ее звали Александром, а жизнь разительно отличалась от нынешней

После медицинского перехода Анастасия поменяла почти весь пакет документов: внутренний и заграничный паспорта, свидетельство о рождении, банковские карточки и счета, диплом о высшем образовании, изменила данные в Государственном реестре избирателей и Пенсионном фонде, также ее сняли с учета в военкомате. Проблемы возникли лишь со свидетельством о браке и свидетельством о рождении ребёнка. По украинскому законодательству в этих документах не может быть двух женских или двух мужских имен.

"Я подала иск в суд, мне отказали, теперь будут апелляционный и кассационный суды, которые я тоже, конечно, проиграю. Но после этого мой адвокат обратится в Европейский суд по правам человека. Она считает, что у нас хорошие шансы, и это будет важный судебный кейс", — объясняет трансгендерная женщина.

Она также беспокоится о том, что проблемы могут возникнуть с выездом несовершеннолетней дочки за рубеж. По закону второй супруг должен подписать разрешение на вывоз ребенка за границу, однако на пограничном контроле на руках у матери будет заверенная у нотариуса доверенность с женским именем и свидетельство о рождении с другим именем — мужским.

[ + – ] Шаг вперед — два назад. Трансгендерные люди не одобряют правок в ГК, касающихся аннулирования брака Фото: Getty Images

С тем, что предлагаемые изменения в законодательстве допускать нельзя, соглашается и Инна Ирискина. Она тоже после перехода остается в браке, хотя документы еще не меняла.

"Моя партнерша — гражданка России, замужество позволило ей оформить вид на жительство в Украине. И что произойдет, если наш брак аннулируют? Ее выпроводят из страны?" — недоумевает Ирискина. Она считает, что Украине стоит перенять опыт тех стран, где эти вопросы регулируются иначе. К примеру, в Швейцарии вплоть до декабря прошлого года однополые браки были запрещены, однако в случае смены пола одного из супругов семья могла сохраниться. Похожие нормы раньше действовали в Австрии и Германии.

С подозрением активисты относятся и к озвученной в проекте изменений Гражданского кодекса необходимости установить минимальный возраст для транс-перехода, а также к условиям, при которых это можно делать. Анастасия Ева Домани напоминает, что в ноябре 2020 года Казахстан повысил возрастной ценз для смены пола с 18 до 21 года. По ее словам, в Украине могут последовать такому примеру. К тому же из концепции непонятно, о каких именно условиях перехода идет речь.

Буква закона

Как поясняет Фокусу Михаил Хоменко, доцент кафедры гражданского права Киевского национального университета им. Т. Шевченко и секретарь рабочей группы по подготовке изменений в Гражданский кодекс, проект не предполагает каких-либо изменений в части условий и возраста перехода. Эти нормы сохранятся в нынешнем виде и будут лишь зафиксированы в документе. А вот положение об автоматическом расторжении брака авторы действительно предлагают внести.

"В Конституции Украины, а также Семейном кодексе брак определен как союз мужчины и женщины, — комментирует Хоменко. — Наше законодательство не предусматривает однополых браков, поэтому мы говорим о том, что смена пола влечет за собой конкретные правовые последствия. Такие браки являются недействительными, как и в случае с двоеженством, к примеру".

[ + – ] По чешскому образцу. Михаил Хоменко уверен, что Гражданский кодекс Чехии может стать примером для Украины

Ученый подчеркивает, что разработчики концепции лишь пытаются решить существующую правовую коллизию: "Мы работаем исключительно над обновлением гражданского законодательства и не посягаем на Конституцию".

Аннулирование браков коснется не только супругов, но и несовершеннолетних детей, которые автоматически окажутся в разведенных семьях.

"Такая проблема действительно существует, — подтверждает соавтор концепции. — Конечно, мы должны думать и о социальных последствиях, а не ограничиваться формально-юридическим подходом. Но решить этот вопрос иначе, кроме как признать однополые браки, мы не можем". Тема легализации семейных отношений гомосексуальных пар в Украине обсуждается давно, но никаких подвижек в связи с этим нет.

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Авторы проекта изменений в Гражданский кодекс предлагают заимствовать те или иные положения из законодательных документов других стран. К примеру, в параграфе о репродуктивных правах есть ссылка на французское право. В части, касающейся транс-людей, речь идет о кодексе Чехии. Хоменко соглашается, что такой выбор не самый очевидный, ведь чешское законодательство не является образцовым, а чешский Гражданский кодекс совсем свежий — он вступил в силу в 2014 году.

"В основу своего кодекса чехи положили самые современные теоретические наработки, унифицированные европейские документы. Это именно то, что мы хотим сделать в результате проведения рекодификации [обновления], поэтому такой выбор в пользу чешских норм оправдан", — считает эксперт.

В настоящее время концепция обновления Гражданского кодекса находится на публичном обсуждении, так что общественные организации готовят встречные предложения о том, какие положения в него нужно включить. В 2016 году Украина сделала шаг вперед к защите прав трансгендерных людей, и активисты боятся, чтобы изменения в законодательстве не заблокировали эти наработки.