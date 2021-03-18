Лета не будет. Почему отмена летнего времени для половины страны может стать головной болью

Парламент может отказаться от перевода часов уже в марте этого года.

Верховная Рада планирует 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине (№4201). Об этом сообщила депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития.

По ее словам, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта, закон тут же вступит в силу и необходимости переводить часы 28 марта не будет, страна станет жить по зимнему времени. Если возникнут какие-то проблемы с согласованием законопроекта и Рада не успеет принять решение, Украина переведет стрелки часов еще дважды, но 25 октября – в последний раз.

Серьезный вопрос

Впервые в Украине ввели переход на зимнее и летнее время в 1981 году. С тех пор постоянно возникали дискуссии о целесообразности этого. В октябре 2011 года Верховная Рада утвердила переход на постоянное летнее время. Но эксперты и граждане раскритиковали это решение, и вскоре все стало по-прежнему: в течение года часы переводили дважды.

В 2018 году Европейский парламент выступил с инициативой о прекращении перехода на зимнее и летнее время. Согласно плану ЕС, именно 2021 год должен стать последним с сезонными изменениями времени, при этом за государствами-членами остается право принимать решение о своем часовом поясе. Но изменения должны быть скоординированы между странами ЕС, чтобы не нанести ущерба экономике.

На данный момент в ЕС существуют три часовых пояса:

западноевропейский (–2 часа от Киевского времени) — в Ирландии, Великобритании, Португалии;

центральноевропейский (–1 час от Киевского времени) — в этом часовом поясе живет основная часть Европы;

восточноевропейский – Украина, Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва и Румыния.

Два года назад Европейская комиссия провела публичное онлайн-голосование: оставить или нет перевод часов. Участие в нем приняли более 4,6 млн человек и 84% высказались за отмену перехода на зимнее и летнее время. 56% опрошенных выступили за сохранение постоянного летнего времени, 36% — хотели бы жить лишь по зимнему времени, 8% не определились по этому вопросу. При этом именно зимнее время для стран Европы является "стандартным".

В Украине публичного голосования не проводили, депутаты парламента планируют самостоятельно решить, по какому времени теперь будут жить украинцы, – вероятнее всего, вслед за Европой выберут зимнее.

Бережем биоритмы

Автором законопроекта о введении на всей территории Украины единого времени без перевода часов выступил Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады. Он считает, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека и не несет никакой экономической выгоды.

"Реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится. В выводах Европарламента, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины отмечается, что у перевода часов нет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", — заявил Стефанчук.

По его словам, 95% территории Украины находятся в пределах единого часового пояса — UTC +2 и только Луганская и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах.

"Временная разница между ними составляет 68 минут. Поэтому мы можем говорить, что фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса", — сказал Стефанчук.

Но стоит заметить, что если Украина останется на зимнем времени, хуже всего придется жителям восточных регионов. В летний период, до августа, рассвет в Харькове будет наступать примерно в 3:30 утра, а заход солнца начинаться около 20:00. У Киева будет всего 20 минут форы, по сравнению с Харьковской и Сумской областями – восход ближе к 4 утра и закат в 20:15. То есть летом в этих регионах будут почти "белые ночи", зато вечером будут быстро наступать сумерки. При этом в Ужгороде начиная с октября, в зимний период восход солнца будет начинаться около 8.30 утра, а заход – примерно в 17.00.

Это один из главных аргументов сторонников сохранения двукратного перевода часов, ведь многие исследования подтверждают, что для работающего горожанина важнее светлый вечер, нежели утро. Именно на вторую половину дня, после работы, приходится большая часть личного свободного времени, в то время как утро, как правило, посвящено домашним хлопотам и работе.