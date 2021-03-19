Тренды и перспективы развития рынка игрушек в 2021 году

Пандемия привела к игрушечному буму, но на рынке снова грядут перемены. Эксперты рассказали, чего ожидать родителям и к чему готовиться продавцам.

По данным Toy Association, торговой ассоциации игрушечной индустрии США, в 2020 году продажи игрушек выросли на 16%, достигнув 25,1 миллиарда долларов. Самыми популярными стали настольные игры и головоломки — их продажи увеличились на 32,2%. За ними следует продукция для младенцев и дошкольников.

Из-за Covid-19 также изменились потребительские предпочтения, возросло стремление производителей помогать детям становиться лучшими гражданами, о чем говорит ассортимент детских игрушек https://panama.ua/categorys/76271/ электронного каталога. Пандемия еще не закончилась и, учитывая медленное внедрение вакцины, она будет продолжаться некоторое время. Президент Toy Association Стив Пасиерб считает, что постпандемия принесет больше перемен.

Главное в розничной торговле — быстро вводить новшества и пользоваться преимуществами e-commerce. Огромное влияние теперь имеют стриминговые сервисы, создатели игрового контента и контента для соцсетей. Развитие лицензионного рынка во многом зависит от того, что происходит на Disney+, Netflix. Не последнюю роль играют TikTok и YouTube, создающие новые возможности для брендов.

5 трендов в индустрии

Детские игрушки открытого типа. Одна из положительных сторон карантина — семьи заново открыли радость совместного времяпрепровождения. Поэтому родители продолжат искать то, что будет объединять всех членов семьи — новинки должны увлекать людей разного возраста. В топе находятся комплекты для активных развлечений на улице, ностальгические бренды.

Бегство от реальности. Взрослые, измотанные стрессом и бесчисленными видеоконференциями, стремятся подключиться к внутреннему ребенку и забыть о проблемах. Поэтому взрослая аудитория охотно тратится на настольные игры, головоломки, конструкторы. Особенно популярны лицензионные продукты, связанные со спортивными командами и известными фильмами («Звездные войны», «Мандалорец», «Мстители», «Стартрек»).

Музыкальные игрушки. YouTube и TikTok, ставшие инкубаторами вирусной музыки и танцевальных роликов, увеличивают популярность товаров, мотивирующих малышей двигаться. К ним относятся изделия, вдохновленные соцсетями, мультфильмами: инновационные аудиоплееры без экрана, музыкальные инструменты, продукция для распаковки, проигрывающая мелодии при раскрытии.

Игрушки, регулирующие эмоции, способствующие внимательности и заботе о себе. К ним относятся животные из мягких материалов, сквиши и другие новинки с успокаивающим действие. В эту категорию также попадают аксессуары, подключающие воображение — костюмы, волшебные палочки, мечи и т.д. Исследования показали, что разыгрывание воображаемых миров помогает малышам справляться с эмоциями.

Игрушки для социального воспитания. Многие мамы и папы увлечены изучением основ правильного воспитания, осознанного потребления. Производители реагируют на предпочтения и выпускают товары для повышения социальной ответственности. В ассортименте компаний появляется больше кукол разных национальностей, экологически чистые изделия, роботы STEAM с возобновляемыми источниками энергии и комплекты, дающие признание важным для общества профессиям.

Какие игрушки возглавят списки желаний детей с настоящего момента до праздников?

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