Тренди та перспективи розвитку ринку іграшок у 2021 році

Пандемія привела до іграшкового буму, але на ринку знову настають зміни. Експерти розповіли, чого чекати батькам і до чого готуватися продавцям.

За даними Toy Association, торговій асоціації іграшкової індустрії США, в 2020 році продажу іграшок виросли на 16%, досягнувши 25,1 мільярда доларів. Найпопулярнішими стали настільні ігри і головоломки — їх продажі збільшилися на 32,2%. За ними йде продукція для немовлят і дошкільнят.

Через Covid — 19 також змінилися споживчі переваги, зросло прагнення виробників допомагати дітям ставати кращими громадянами, про що говорять дитячі іграшки в асортименті електронного каталогу. Пандемія ще не закінчилася і, враховуючи повільне впровадження вакцини, вона триватиме деякий час. Президент Toy Association Стів Пасиерб вважає, що постпандемія принесе більше змін.

Головне в роздрібній торгівлі — швидко вводити нововведення і користуватися перевагами e — commerce. Величезний вплив тепер мають стримінгові сервіси, творці ігрового контенту і контенту для соцмереж. Розвиток ліцензійного ринку багато в чому залежить від того, що відбувається на Disney+, Netflix. Не останню роль грають TikTok і YouTube, що створюють нові можливості для брендів.

5 трендів в індустрії

Дитячі іграшки відкритого типу. Одна з позитивних сторін карантину — сімʼї наново відкрили радість спільного проведення часу. Тому батьки продовжать шукати те, що обʼєднуватиме усіх членів сімʼї — новинки повинні захоплювати людей різного віку. У топі знаходяться комплекти для активних розваг на вулиці, ностальгічні бренди.

Втеча від реальності. Дорослі, виснажені стресом і незліченними відеоконференціями, прагнуть приєднатися до внутрішньої дитини і забути про проблеми. Тому доросла аудиторія охоче витрачається на настільні ігри, головоломки, конструктори. Особливо популярні ліцензійні продукти, повʼязані із спортивними командами і відомими фільмами ("Зоряні війни", "Мандалорец", "Месники", "Стартрек").

Музичні іграшки. YouTube і TikTok, що стали інкубаторами вірусної музики і танцювальних роликів, збільшують популярність товарів, що мотивують малюків рухатися. До них відносяться вироби, натхненні соцсетями, мультфільмами: інноваційні аудіоплеєри без екрана, музичні інструменти, продукція для розпаковування, що програє мелодії при розкритті.

Іграшки, що регулюють емоції, сприяючі уважності і турботі про себе. До них відносяться тварини з мʼяких матеріалів, сквиши і інші новинки із заспокійливим дію. У цю категорію також потрапляють аксесуари, що підключають уяву — костюми, чарівні палички, мечі і так далі. Дослідження показали, що розігрування уявних світів допомагає малюкам справлятися з емоціями.

Іграшки для соціального виховання. Багато мам і папи захоплені вивченням основ правильного виховання, усвідомленого споживання. Виробники реагують на переваги і випускають товари для підвищення соціальної відповідальності. У асортименті компаній зʼявляється більше ляльок різних національностей, екологічно чисті вироби, роботи STEAM з поновлюваними джерелами енергії і комплекти, що дають визнання важливим для суспільства професіям.

Які іграшки очолять списки бажань дітей із справжнього моменту до свят?

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