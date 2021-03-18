Компания AB InBev Efes Украина помогла эко-стартапу нанести на карту 1300 пунктов приема вторсырья

AB InBev Efes объединилась с эко-стартапом Recycle Map – первой в Украине интерактивной картой, на которую нанесены пункты приема вторсырья. Компания передала список из более чем 1300 точек, куда каждый желающий может сдать макулатуру, алюминиевые банки, ПЕТ, стекло и оборотную бутылку. Каждый из пунктов будет нанесен на онлайн-карту, доступ к которой открыт для любого желающего на сайте https://recyclemap.org/.

Своей инициативой, в Всемирный день переработки вторсырья, AB InBev Efes Украина хочет еще раз напомнить потребителям о важности бережного отношения к окружающей среде и повторного использования ресурсов. Вторичная обработка может стать решением проблемы ограниченности ресурсов, снизить стоимость готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и сделать борьбу с загрязнением окружающей среды более эффективной.

Recycle map – социальный проект, созданный с целью популяризации и содействия сортировке и вторичной переработке отходов. В 2020 году проект вошел в ТОП-10 лучших эко-стартапов Украины. Сотрудничество с проектом для AB InBev Efes Украина – это возможность внести свой вклад в развитие культуры переработки и вторичного использования отходов. Уже сейчас на пивоварнях компании в Чернигове, Харькове и Николаеве компания AB InBev Efes Украина сдает на вторичную переработку более 99% отходов производства и упаковки.

В Украине тема накопления отходов остается одной из наиболее актуальных экологических проблем. Несмотря на это, множество компаний еще не отошли от тренда внедрения одноразовых инновации в обновлении упаковок, которые только создают дополнительные трудности с утилизацией. Интерактивная карта Recycle map, в свою очередь, поможет украинцам с легкостью найти ближайшую к ним точку приема вторсырья и приобщиться к устойчивому управлению бытовыми отходами. Такой инициативой AB InBev Efes Украина планирует улучшить ситуацию с вторичной переработкой и увеличить количество сдаваемого украинцами вторсырья.

Одна из глобальных целей компании до 2025 года – выйти на уровень, когда 100% продукции компании будет выпускаться в оборотной таре или в упаковке из преимущественно переработанных материалов. Переработка стекла сокращает энергозатраты и экономит природные ресурсы: каждая тонна переработанных отходов сбережет сотни килограммов известняка, соды и песка. Это не только выгодно в финансовом плане, но и полезно для окружающей среды.

"Для нашей компании важно, чтобы каждая оборотная бутылка сдавалась как вторсырье и мы ее повторно использовали для разлива продукции, – отмечает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов. – Мы стремимся показать, насколько важной является забота об экологии и окружающей среде. Мы верим, что каждый может сделать свой вклад, изменив ежедневные привычки – уменьшив количество производимого одноразового мусора и начав сортировку. И проект Recycle Map нацелен на то, чтобы облегчить украинцам эту задачу".

На сегодняшний день существует три сценария жизни стеклянной бутылки. Первый – утилизация в общий мусорный контейнер, после чего она отправляется на полигон, где разлагается до 1млн лет. Второй вариант во многом похож на переработку пластика: стеклобой измельчают и переплавляют, после чего производят новую стеклянную тару. В третьем случае целые бутылки, которые уже были в использовании и не имеют повреждений, моют, дезинфицируют и используют повторно. Использование оборотной стеклянной бутылки это не просто способ снизить количество твердых бытовых отходов, но и возможность для снижения выбросов СО2 и рационального использования природных ресурсов.