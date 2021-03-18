Компанія AB InBev Efes Україна допомогла еко-стартапу нанести на карту 1300 пунктів прийому вторсировини

AB InBev Efes об’єдналась з еко-стартапом Recycle Map — першою в Україні інтерактивною картою, на яку нанесені пункти прийому вторсировини. Компанія передала список із понад 1300 пунктів, куди кожен бажаючий може здати макулатуру, алюмінієві банки, ПЕТ, скло і зворотну пляшку. Кожен із пунктів буде нанесений на онлайн-карту, доступ до якої відкритий для всіх охочих на сайті https://recyclemap.org/.

Своєю ініціативою, у Всесвітній день переробки вторсировини, AB InBev Efes Україна хоче ще раз нагадати споживачам про важливість дбайливого ставлення до навколишнього середовища і повторного використання ресурсів. Вторинна переробка може стати вирішенням проблеми обмеженості ресурсів, зменшити вартість готової продукції шляхом використання дешевшої сировини і зробити боротьбу із забрудненням навколишнього середовища більш ефективною.

Recycle map — соціальний проєкт, створений з метою популяризації та сприяння сортуванню та вторинної переробки відходів. У 2020 році проєкт увійшов у ТОП-10 кращих еко-стартапів України. Співробітництво з проєктом для AB InBev Efes Україна — це можливість зробити свій вклад у розвиток культури переробки і вторинного використання відходів. Вже зараз на пивоварнях компанії в Чернігові, Харкові та Миколаєві компанія AB InBev Efes Україна здає на вторинну переробку понад 99% відходів виробництва й упаковки.

В Україні тема накопичення відходів залишається однією з найбільш актуальних екологічних проблем. Попри це, безліч компаній ще не відійшли від тренду впровадження одноразових інновацій в оновленні упаковок, які тільки створюють додаткові труднощі з утилізацією. Інтерактивна карта Recycle map, в свою чергу, допоможе українцям з легкістю знайти найближчий до них пункт прийому вторсировини і долучитися до сталого управління побутовими відходами. Такою ініціативою AB InBev Efes Україна планує покращити ситуацію із вторинною переробкою і збільшити кількість вторсировини, яку здають українці.

Одна із глобальних цілей компанії до 2025 року — вийти на рівень, коли 100% продукції компанії буде випускатися в оборотній тарі чи в упаковці з переважно перероблених матеріалів. Переробка скла зменшує енерговитрати й економить природні ресурси: кожна тонна перероблених відходів збереже сотні кілограмів вапняку, соди та піску. Це не тільки вигідно в фінансовому плані, але і корисно для навколишнього середовища.

"Для нашої компанії важливо, щоб кожна оборотна пляшка здавалась як вторсировина і ми її повторно використовували для розливу продукції, — зазначає в.о. генерального директора AB InBev Efes Україна Денис Хренов. — Ми прагнемо показати, наскільки важливою є турбота про екологію та навколишнє середовище. Ми віримо, що кожен може зробити свій внесок, якщо змінить щоденні звички — зменшить кількість виробленого сміття та почне сортувати його. І проєкт Recycle Map націлений на те, щоб полегшити українцям це завдання".

На сьогодні існує три сценарії життя скляної пляшки. Перший – утилізація в загальний сміттєвий контейнер, після чого вона відправляється на полігон, де розкладається до 1 млн років. Другий варіант схожий на переробку пластику: склобій подрібнюють і переплавляють, після чого виробляють нову скляну тару. У третьому випадку цілі пляшки, які вже були у використанні й не мають пошкоджень, миють, дезінфікують і використовують повторно. Використання оборотної скляної пляшки — це не просто спосіб зменшити кількість твердих побутових відходів, але й можливість для зниження викидів СО2 і раціонального використання природних ресурсів.