Оксана Марченко выпустила новую серию "Паломницы" - о венчании

Ведущая продолжает рассказывать о православной вере в своих фильмах

Оксана Марченко выпустила 3 серию своего авторского проекта "Паломница". Этот фильм раскрывает тему любви и рассказывает о всех тонкостях таинства венчания, передает 112.

Эпизод покажет сразу два православных монастыря: Ионинский в столице и Ольшанский под Киевом. Фильм даст ответ на самый главный вопрос для многих людей: как найти свою любовь и прожить с ней жизнь счастливо.

"Любовь — это слишком серьезная тема, чтобы относиться к ней легкомысленно. Если мы говорим о любви, а не о страсти… Любовь — это выбор, который человек делает осознанно. Потому что полюбить легко, а любить — очень сложно. В этом вся суть: любить нужно будет и тогда, когда острота чувств угаснет и когда придут проблемы, и когда избранник или избранница могут измениться физически… Любовь — это ежедневная работа над собой, которая никогда не кончается… Если это принимают двое — это обоюдная ответственность, которая неизменно приведёт к счастью. Эта дорога не усыпана розами, на ней много препятствий, но, если двое вооружены формулой: "Мы и это переживём — и пойдём дальше", успех таких отношений неизбежен", — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

В этой серии Оксана Марченко покажет кадры из личного архива семьи, которые зритель еще никогда не видел, – ее венчание с мужем. Посмотреть фильм можно прямо сейчас на официальном YouTube-канале телеведущей.