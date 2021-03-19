Оксана Марченко випустила нову серію "Паломниці" — про вінчання

Ведуча продовжує розповідати про православну віру у своїх фільмах

Оксана Марченко випустила 3 серію свого авторського проекту "Паломниця". Цей фільм розкриває тему любові і розповідає про всі тонкощі таїнства вінчання, передає 112.

Епізод покаже відразу два православних монастиря: Іонинський у столиці та Ольшанський під Києвом. Фільм дасть відповідь на найголовніше запитання для багатьох людей: як знайти свою любов і прожити з нею життя щасливо.

"Любов — це занадто серйозна тема, щоб ставитися до неї легковажно. Якщо ми говоримо про любов, а не про пристрасть... Любов — це вибір, який людина робить усвідомлено. Тому що полюбити легко, а любити — дуже складно. У цьому вся суть : любити треба буде і тоді, коли гострота почуттів згасне і коли прийдуть проблеми, і коли обранець чи обраниця можуть змінитися фізично... Любов — це щоденна робота над собою, яка ніколи не закінчується ... Якщо це приймають двоє — це обопільна відповідальність, яка незмінно приведе на щастя. Ця дорога не усипана трояндами, на ній багато перешкод, але, якщо двоє озброєні формулою: "Ми і це переживемо — і підемо далі", успіх таких відносин неминучий", — написала Оксана Марченко на своїй сторінці в Instagram.

У цій серії Оксана Марченко покаже кадри з особистого архіву родини, які глядач ще ніколи не бачив, — її вінчання з чоловіком. Подивитися фільм можна прямо зараз на офіційному YouTube-каналі телеведучої.