Как металлопластиковые окна помогут создать уют на балконе?

Остекление балкона в нашем климате, когда отопительный сезон длится половину года, зачастую необходимая вещь. Преимущества очевидны: сохранность тепла в доме, чистота и порядок на балконе и дополнительная площадь жилища, которую можно эксплуатировать круглогодично. Сегодня вопрос остекления легко решить установив пластиковые окна.

Чтобы максимально удовлетворить нужды современного потребителя, авторитетные компании-поставщики, как например «Линия Окон», разработали несколько вариантов «под ключ». Клиенту для получения желаемого результата по разумной цене достаточно определить свои потребности:

избрать конструкцию остекления;

рассчитать свои финансовые возможности;

определиться с дизайном окон.

Холодное остекление балконов – это бюджетный вариант, который надёжно защитит от ветра и попадания грязи, осадков или птиц. Такой вариант оптимально подойдёт для балконов и лоджий на площадях общего пользования в многоэтажных домах или в офисных помещениях. А в квартире или доме на балконе с холодным остеклением можно будет хранить вещи и продукты, вместе с тем, он останется площадкой для отдыха, общения и притока свежего воздуха.

Тёплое остекление позволит полноценно интегрировать балкон в ваше жилое пространство. Здесь можно устроить рабочий кабинет или комнату отдыха с зимним садом. Герметичные металлопластиковые окна в сочетании с дополнительным утеплением дадут качественную шумоизоляцию, позволят забыть о сквозняках и создать оптимальную атмосферу. Затраты на остекление пластиковыми окнами в данном случае будут больше, незначительно увеличится и время монтажа.

Как гарантировать максимальный комфорт пользования балконом?

Если вы решили остеклить свой балкон или заменить существующее остекление на металлопластиковое, вам стоит узнать о полезных решениях, которые делают эксплуатацию окон удобной и долговечной. Специалисты компании «Линия Окон» в курсе всех полезных новинок, которые постоянно внедряются на собственном заводе по производству пластиковых окон, а также в работе квалифицированных собственных монтажных бригад. В частности, вас готовы грамотно проконсультировать относительно:

дизайна балконного пространства (металлопластиковый профиль позволяет устанавливать не только стандартные белые окна, но и реализовывать эркерные и арочные варианты);

возможности выноса балкона или объединения с комнатой, отделки кровли и наружной обшивки балкона, а также внутренней отделки;

покрытия окон одно- и двусторонней ламинацией с различными цветовыми и декоративными вариантами;

оптимальных вариантов вентиляции пластиковых окон;

приспособлений для безопасной эксплуатации окон детьми;

противовзломных решений и устройств.

Доверяя профессионалам компании «Линия Окон» остекление вашего балкона пластиковыми пакетами, вы получите качественный результат по самой выгодной цене в Киеве и Киевской области. Кроме экономии средств вы сохраните своё время и нервы: у нас достаточное количество опытных сотрудников, чтобы без промедлений реализовывать проект от бесплатной замерки до монтажа в любое время года.