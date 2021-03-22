Як металопластикові вікна допоможуть створити затишок на балконі?

Скління балкона в нашому кліматі, коли опалювальний сезон триває половину року, найчастіше необхідна річ. Переваги очевидні: збереження тепла в будинку, чистота й порядок на балконі та додаткова площа житла, яку можна експлуатувати цілий рік. Сьогодні питання скління легко вирішити встановивши пластикові вікна.

Щоб максимально задовольнити потреби сучасного споживача, авторитетні компанії-постачальники, як наприклад «Лінія Вікон», розробили кілька варіантів «під ключ». Клієнту для отримання бажаного результату за розумною ціною досить визначити свої потреби:

обрати конструкцію скління;

розрахувати свої фінансові можливості;

визначитися з дизайном вікон.

Холодне скління балконів — це бюджетний варіант, який надійно захистить від вітру та потрапляння бруду, опадів або птахів. Такий варіант оптимально підійде для балконів і лоджій на площах загального користування в багатоповерхових будинках або в офісних приміщеннях. А в квартирі або будинку на балконі з холодним склінням можна буде зберігати речі та продукти, разом із тим, він залишиться майданчиком для відпочинку, спілкування і припливу свіжого повітря.

Тепле скління дозволить повноцінно інтегрувати балкон у ваш житловий простір. Тут можна влаштувати робочий кабінет або кімнату відпочинку із зимовим садом. Герметичні металопластикові вікна в поєднанні з додатковим утепленням дадуть якісну шумоізоляцію, дозволять забути про протяги і створити оптимальну атмосферу. Витрати на скління пластиковими вікнами у цьому випадку будуть більшими, незначно збільшиться і час монтажу.

Як гарантувати максимальний комфорт користування балконом?

Якщо ви вирішили склити свій балкон або замінити наявне скління на металопластикове, вам варто дізнатися про корисні рішення, які роблять експлуатацію вікон зручною і довговічною. Фахівці компанії «Лінія Вікон» у курсі всіх корисних новинок, які постійно впроваджуються на власному заводі з виробництва пластикових вікон, а також у роботі кваліфікованих власних монтажних бригад. Зокрема, вас готові грамотно проконсультувати щодо:

дизайну балконного простору (металопластиковий профіль дозволяє встановлювати не тільки стандартні білі вікна, але й реалізовувати еркерні й арочні варіанти);

можливості винесення балкона або об'єднання з кімнатою, обробки покрівлі та зовнішньої обшивки балкона, а також внутрішньої обробки;

покриття вікон одно- та двосторонньою ламінацією з різними колірними і декоративними варіантами;

оптимальних варіантів вентиляції пластикових вікон;

пристосувань для безпечної експлуатації вікон дітьми;

противозломних рішень і пристроїв.

Довіряючи професіоналам компанії «Лінія Вікон» скління вашого балкона пластиковими пакетами, ви отримаєте якісний результат за найвигіднішою ціною в Києві та Київській області. Крім економії коштів ви збережете свій час і нерви: у нас достатня кількість досвідчених співробітників, щоб без зволікань реалізовувати проект від безкоштовної замірки до монтажу в будь-який час року.