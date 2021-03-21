УПЦ МП в Харькове и Запорожье устроили массовые Крестные шествия (фото, видео)

Верующие прошлись центральными улицами городов в честь праздника Торжества православия.

Тысячи верующих прошли от Благовещенского собора в Харькове к Покровскому монастырю. Об этом сообщает местное издание "Kharkiv Today".

Во время шествия священнослужители читали молитву о мире в Украине. По данным местного отдела полиции, в шествии в Харькове приняло участие около трех тысяч людей. Для проведения мероприятия частично перекрывали дороги.

Фото: ТРУХА Харьков

На опубликованных фото видно, что не все участники крестного хода придерживались социальной дистанции и были в масках.

Фото: харьковская епархия

Событие приурочено к первой недели Великого поста и празднику Торжества православия. Перед началом шествия в Благовещенском соборе митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий провел службу. В Запорожье в Храме святых Луки и Святослава также провели службу перед началом шествия.

В Запорожье участники Крестного хода прошли 3,5 км. В нем принимает участие несколько сотен верующий во главе с митрополитом Лукой. В городе также перекрыты часть дорог города. Об єтом сообщает Depo.ua в Запорожье.

[ + – ] Ход в Запорожье

Напомним, 28 июля 2019 года произошел первый Крестный ход Православной церкви Украины в честь Дня крещения Руси.