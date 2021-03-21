УПЦ МП в Харкові і Запоріжжі влаштували масові Хрещені ходи (фото, відео)

Віруючі пройшлися центральними вулицями міст на честь свята Торжества православ'я.

Тисячі віруючих пройшли від Благовіщенського собору в Харкові до Покровського монастиря. Про це повідомляє місцеве видання "Kharkiv Today".

Під час ходи священнослужителі читали молитву про мир в Україні. За даними місцевого відділу поліції, в ході в Харкові взяло участь близько трьох тисяч людей. Для проведення заходу частково перекривали дороги.

Фото: dtp

На опублікованих світлинах видно, що не всі учасники хресного ходу дотримувалися соціальної дистанції й були в масках.

Фото: харківська єпархія

Подія присвячена до першого тижня Великого посту та свята Торжества Православ'я. Перед початком ходи в Благовіщенському соборі митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій провів службу. У Запоріжжі в Храмі святих Луки і Святослава також провели службу перед початком ходи.

У Запоріжжі учасники Хресний ходу пройшли 3,5 км. У ньому бере участь кілька сотень вірянин на чолі з митрополитом Лукою. У місті також перекриті частини доріг міста.

[ + – ] Хід в Запоріжжі

Нагадаємо, 28 липня 2019 року відбулося перше Хресний хід Православної церкви України на честь Дня хрещення Русі.