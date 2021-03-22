В Киеве рыбак спас 11-летнего мальчика с дрейфующей льдины с помощью спиннинга (фото, видео)

Мужчине удалось забросить леску подростку, и когда тот взялся за нее, рыбак медленно притянул льдину к суше.

В Киеве рыбак Ричард Горда с помощью спиннинга снял с отколовшейся льдины на реке 11-летнего мальчика. Его отнесло от берега на несколько десятков метров.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 марта, на реке Десенка, говорится на странице рыбака в Facebook.

Судя по видео, рыбак случайно оказался мимо проплывающей льдины с испуганным мальчиком. Подросток признался, что не умеет плавать. Мужчине удалось забросить леску мальчику, и когда тот взялся за нее, рыбак медленно притянул льдину к суше.

Операция по спасению длилась менее 10 минут. Глубина в этом месте, по словам рыбака, составляет около 20 метров. Ребенок в итоге не пострадал.

[ + – ] Спасенный мальчик/facebook.com/richard.gorda

Сам рыбак признался, что не видит в своем поступке подвига.

"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. Благодарю Бога, что помог мне с первого раза точно бросить шнур с грузилом. Второй попытки могло и не быть", — написал он.

Он добавил, что ребенок здоровый и будет иметь урок на всю жизнь, а также призвал родителей следить за своими детьми.

Отметим, ранее в Волынской области тело ребенка нашли на льдине, которая плыла по реке Стыр в городе Рожище. А в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения.