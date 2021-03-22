У Києві рибалка врятував 11-річного хлопчика з крижини, що дрейфувала, за допомогою спінінга (фото, відео)

Чоловікові вдалося закинути волосінь підлітку, і коли той взявся за неї, рибалка повільно притягнув крижину до суші.

У Києві рибалка Річард Горда за допомогою спінінга зняв з крижини, що відкололася на річці, 11-річного хлопчика. Його віднесло від берега на кілька десятків метрів.

Інцидент стався в неділю, 21 березня, на річці Десенка, йдеться на сторінці рибалки у Facebook.

Судячи з відео, рибалка випадково опинився біля крижини з переляканим хлопчиком. Підліток зізнався, що не вміє плавати. Чоловікові вдалося закинути волосінь хлопчикові, і коли той взявся за неї, рибалка повільно притягнув крижину до суші.

Операція з порятунку тривала менше 10 хвилин. Глибина в цьому місці, за словами рибалки, становить близько 20 метрів. Дитина в результаті не постраждала.

[ + – ] Врятований хлопчик/facebook.com/richard.gorda

Сам рибалка зізнався, що не бачить у своєму вчинку подвигу.

"Подвигу ніякого немає, просто опинилися там у потрібний момент. Дякую Богові, що допоміг мені з першого разу точно кинути шнур з грузилом. Другої спроби могло і не бути", — написав він.

Він додав, що дитина здорова і буде мати урок на все життя, а також закликав батьків стежити за своїми дітьми.

Зазначимо, що раніше у Волинській області тіло дитини знайшли на крижині, яка пливла по річці Стир у місті Рожище. А в Одеській області рятувальники зняли з крижини, що дрейфувала, чотирьох дітей 2003-2007 років народження.