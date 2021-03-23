Апостроф TV масштабирует свое покрытие

В начале марта телеканал был включен во все без исключения цифровые пакеты ТВ -провайдера «Воля». Благодаря этому доступ к Апостроф TV получило максимальное количество зрителей из Киева, Днепра, Сум, Львова, Винницы, Полтавы, Запорожья, Черкасс, Ровно, Хмельницкого, Херсона и Тернополя.

«Взвешенная и сбалансированная редакционная политика нашей команды получила надлежащую оценку и качественный информационно-аналитический контент теперь доступен зрителю в большинстве регионов страны. Апостроф TV — канал информационно-аналитический, ориентированный на политически активную часть общества. При этом мы стараемся не делать его чрезмерно "тяжелым" для зрителя. Апостроф TV базируется на концепции инфотеймента, то есть информация подается в легкой для восприятия, иногда даже развлекательной форме. Мы не хотим, чтобы наши новости провоцировали конфликты, наоборот, мы стремимся давать информацию в оптимистическом ключе.», — отметила Генральный продюсер Апостроф TV Ирина Король.

Напомним, просмотр телеканала Апостроф TV также возможен на спутнике Astra, большинстве ведущих украинских кабельных провайдеров, интернет-провайдеров телевизионного контента, а также на сервисе YouTube.