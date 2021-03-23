Апостроф TV масштабує своє покриття

На початку березня телеканал був включений в усі без винятку цифрові пакети ТБ-провайдера "Воля

Завдяки цьому доступ до Апостроф TV отримала максимальна кількість глядачів з Києва, Дніпра, Сум, Львова, Вінниці, Полтави, Запоріжжя, Черкас, Рівного, Хмельницького, Херсона та Тернополя.

"Зважена і збалансована редакційна політика нашої команди отримала належну оцінку і якісний інформаційно-аналітичний контент тепер доступний глядачеві в більшості регіонів країни. Апостроф TV — канал інформаційно-аналітичний, орієнтований на політично активну частину суспільства. При цьому ми намагаємося не робити його надмірно"важким"для глядача. Апостроф TV базується на концепції інфотейменту, тобто інформація подається в легкій для сприйняття, іноді навіть розважальній формі. Ми не хочемо, щоб наші новини провокували конфлікти, навпаки, ми прагнемо подавати інформацію в оптимістичному ключі", — зазначила Генеральний продюсер Апостроф TV Ірина Король.

Нагадаємо, перегляд телеканалу Апостроф TV також можливий на супутнику Astra, більшості провідних українських кабельних провайдерів, інтернет-провайдерів телевізійного контенту, а також на сервісі YouTube.