Новый взгляд на Подол: жилой комплекс Podil Plaza&Residence – доступное жилье бизнес-класса в историческом месте Киева

Подил Плаза Резиденс – многофункциональный жилой комплекс с комфортными квартирами от однокомнатных до просторых пентхаусов с бассейнами. В составе комплекса: детский садик, фитнес центр, торгово-офисный центр, подземный паркинг. Закрытая придомовая территория с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами. Дом состоит из 4х секций, две из которых введены в эксплуатацию, третья на стадии ввода в эксплуатацию и четвертая на стадии завершения общестроительных работ.

К покупке квартиры нужно подходить так же, как к заключению брака: ответственно, прагматично и по любви. Дома мы проводим много времени, и от того, насколько комфортно будем себя там чувствовать, зависит наш профессиональный и личный успех.

В десятку лучших районов столицы для жизни входит Подол. Тут родился Михаил Булгаков, жил Александр Куприн. Николай Гоголь вдохновлялся местными красотами при написании романов. Здесь учились Богдан Хмельницкий и Григорий Сковорода.

Из-за исторической значимости этой местности квартира на Подоле многим всегда казалась несбыточной мечтой. Сегодня она может стать вашей реальностью.

Многофункциональный жилой комплекс Podil Plaza & Residencе, построенный по мировым стандартам, – это жилье premium-класса по комфортным ценам. Дом находится в историческом месте Подола – у подножья горы Щекавица на улице Глубочицкой, 73. Всего 10 минут от метро «Контрактовая площадь».

Почему Podil Plaza & Residence?

Район, цена, близость к метро, тип дома, качество квартиры, инфраструктура, зеленая зона – эти факторы, по мнению экспертов, обычно становятся решающими при покупке недвижимости. Все это есть в Podil Plaza & Residence. Комфорт, современный стиль и функциональность – его визитные карточки.

Комплекс сочетает в себе расположение в центре деловой и культурной жизни, близость ко всем транспортным направлениям и отличную инфраструктуру для отдыха. Можно жить и работать в одном месте, что в период новых правил, которые диктует всем коронавирус, является большим преимуществом. В жилом комплексе – офисные помещения, кафе, рестораны, супермаркеты, магазины, кинотеатры, галереи, фитнес-клуб со спа-зоной и многоуровневый паркинг.

Podil Plaza & Residence – проект застройщика Status Group. В портфеле девелопера такие объекты, как «Ривьера», «Ривьера-2» и «Ривьера-3», Status Grad, жилой комплекс клубного типа Sky River, на стадии строительства Sky River-2. ЖК «Золотой Лев», бизнес-центр Platinum и в статусе возведения новый 11-этажный ультрасовременный БЦ Crystal. Компания на рынке более 15 лет и в прошлом году вошла в десятку лучших застройщиков Киева. За это время успела стать лидером в Украине и завоевать доверие покупателей. А это позволяет безбоязненно вкладывать деньги в объект еще на этапе строительства.

На жилой комплекс постоянно действуют разнообразные акционные предложения, что позволяет приобрести квартиру по выгодной цене. А еще при покупке недвижимости вас ждет приятный подарок – консультация архитектора, который поможет сделать квартиру вашей мечты еще лучше.

Жилье на Подоле – это не сказка, а реальность. Сделайте первый шаг к своей мечте уже сегодня!