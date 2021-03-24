Новий погляд на Поділ: житловий комплекс Podil Plaza&Residence — доступне житло бізнес-класу в історичному місці Києва

Комплекс від надійного забудовника введений в експлуатацію, можна заїжджати на ремонт і отримати в подарунок консультацію архітектора.

До покупки квартири потрібно підходити так само, як до укладання шлюбу: відповідально, прагматично і по любові. Вдома ми проводимо багато часу, і від того, наскільки комфортно почуватимемося там, залежить наш професійний та особистий успіх.

У десятку кращих районів столиці для життя входить Поділ. Тут народився Михайло Булгаков, жив Олександр Купрін. Микола Гоголь надихався місцевими красотами під час написання романів. Тут навчалися Богдан Хмельницький і Григорій Сковорода.

Через історичну значущість цієї місцевості квартира на Подолі багатьом завжди здавалася нездійсненною мрією. Сьогодні вона може стати вашою реальністю.

Багатофункціональний житловий комплекс Podil Plaza&Residencе, побудований за світовими стандартами, — це житло premium-класу за комфортними цінами. Будинок знаходиться в історичному місці Подолу — біля підніжжя гори Щекавиця на вулиці Глибочицькій, 73. Всього 10 хвилин від метро «Контрактова площа».

Чому Podil Plaza & Residence?

Район, ціна, близькість до метро, тип будинку, якість квартири, інфраструктура, зелена зона — ці чинники, на думку експертів, зазвичай стають вирішальними під час купівлі нерухомості. Все це є в Podil Plaza&Residence. Комфорт, сучасний стиль і функціональність — його візитні картки.

Комплекс поєднує в собі розташування в центрі ділового та культурного життя, близькість до всіх транспортних напрямків і відмінну інфраструктуру для відпочинку. Можна жити і працювати в одному місці, що в період нових правил, які диктує всім коронавірус, є великою перевагою. У житловому комплексі — офісні приміщення, кафе, ресторани, супермаркети, магазини, кінотеатри, галереї, фітнес-клуб зі спа-зоною і багаторівневий паркінг.

Podil Plaza&Residence — проект забудовника Status Group. У портфелі девелопера такі об'єкти, як «Рів'єра», «Рів'єра-2» і «Рів'єра-3», Status Grad, житловий комплекс клубного типу Sky River, на стадії будівництва Sky River-2. ЖК «Золотий Лев», бізнес-центр Platinum і в статусі зведення новий 11-поверховий ультрасучасний БЦ Crystal. Компанія на ринку більше 15 років і минулого року увійшла в десятку кращих забудовників Києва. За цей час встигла стати лідером в Україні та завоювати довіру покупців. А це дозволяє безбоязно вкладати гроші в об'єкт ще на етапі будівництва.

На житловий комплекс постійно діють різноманітні акційні пропозиції, що дозволяє придбати квартиру за вигідною ціною. А ще під час покупки нерухомості вас чекає приємний подарунок — консультація архітектора, який допоможе зробити квартиру вашої мрії ще кращою.

Житло на Подолі — це не казка, а реальність. Зробіть перший крок до своєї мрії вже сьогодні!