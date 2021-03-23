“Электротяжмаш” ликвидировал задолженности перед сотрудниками и начал рассчитываться с поставщиками

Глава ГП "Электротяжмаш" Виктор Бусько сообщил, что по состоянию на 23 марта на предприятии ликвидированы все задолженности перед действующими и бывшими сотрудниками. Завод также рассчитывается с поставщиками сырья и материалов, что позволит обеспечить производство продукции.

"В ближайшее время "Электротяжмаш" будет обеспечен заказами, мы готовы к полноценному выходу предприятия из кризиса. Сегодня мы сделали важный шаг — ликвидировали все задолженности перед действующими и бывшими сотрудниками. Обеспечение достойных условий труда и своевременная выплата заработных плат — залог стабильной и преданной работы трудового коллектива, чья работа обеспечит высокое качество и оперативное производство продукции предприятия", — сообщил и.о. генерального директора ГП "Электротяжмаш" Виктор Бусько.

По его словам завод рассчитывается с поставщиками, что позволит обеспечить "Электротяжмаш" необходимым сырьем. Ведутся переговоры о заключении контрактов о производстве и модернизации электродвигателей с отечественными и зарубежными компаниями. Кроме того, "ЭВМ" впервые за 5 лет проходит сертификацию для участия в программе обновления подвижных составов "Укрзализныци".

Как известно, при прежнем руководстве "Электроважмаш" накопил более 1 млрд гривен долгов и остался без оборотных средств. Несколько лет на заводе действовала 4-дневная рабочая неделя, уходили сотрудники и падал товарооборот.

С начала 2020 года новый и.о. генерального директора Виктор Бусько начал постепенно выводить предприятие из кризиса по программе финансового оздоровления. Проводится реструктуризация кредитов, привлекаются дополнительные оборотные средства.

Специализацией ГП "Электротяжмаш" является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства "Электротяжмаша" используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.