"Електроважмаш" ліквідував заборгованості перед співробітниками і почав розраховуватися з постачальниками

Голова ДП "Електроважмаш" Віктор Бусько повідомив, що станом на 23 березня на підприємстві ліквідовано всі заборгованості перед нинішніми і колишніми співробітниками. Завод також розраховується з постачальниками сировини і матеріалів, що дозволить забезпечити виробництво продукції.

"Найближчим часом "Електроважмаш" буде забезпечений замовленнями, ми готові до повноцінного виходу підприємства з кризи. Сьогодні ми зробили важливий крок — ліквідували всі заборгованості перед нинішніми та колишніми співробітниками. Забезпечення гідних умов праці та своєчасна виплата заробітних плат — запорука стабільної і відданої роботи трудового колективу, чия робота забезпечить високу якість і оперативне виробництво продукції підприємства", — повідомив в.о. генерального директора ДП "Електротяжмаш" Віктор Бусько.

За його словами завод розраховується з постачальниками, що дозволить забезпечити "Електроважмаш" необхідною сировиною. Ведуться переговори щодо укладення контрактів про виробництво і модернізації електродвигунів з вітчизняними та зарубіжними компаніями. Крім того, "ЕОМ" вперше за 5 років проходить сертифікацію для участі в програмі оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

Як відомо, при колишньому керівництві "Електроважмаш" накопичив понад 1 млрд гривень боргів і залишився без оборотних коштів. Кілька років на заводі діяв 4-денний робочий тиждень, йшли співробітники і падав товарообіг.

З початку 2020 року новий в.о. генерального директора Віктор Бусько почав поступово виводити підприємство з кризи за програмою фінансового оздоровлення. Проводиться реструктуризація кредитів, залучаються додаткові оборотні кошти.

Спеціалізацією ДП "Електроважмаш" є виробництво генераторів для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигунів для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори виробництва "Електроважмашу" використовуються на електростанціях в країнах СНД та ЄС.