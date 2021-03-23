В странах ЕС и НАТО используют «Спутник V», о производстве которого в Украине договорился Медведчук, ‒ кандидат наук

Билоножко напоминает, что Конституцией Украины человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, поэтому государство обязано приложить все усилия, чтобы спасти своих граждан.

Поведение президента Владимира Зеленского, не позволяющего производить вакцину «Спутник V» в Украине, противоречит принципам ЕС, согласно которым каждый человек имеет право выбора. Об этом в своей колонке для «Капитала» пишет кандидат философских наук Евгений Билоножко.

«Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто сделал себе прививку от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом Сийярто сообщил на своей странице в Facebook. И это не единичный случай среди стран ЕС. Например, результаты социологических исследований в Словакии выявили, что более 50% словаков доверяют российскому "Спутнику V". В начале марта правительство Словакии подтвердило покупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса», ‒ сообщает эксперт.

Билоножко напоминает, что Конституцией Украины человек, его жизнь и здоровье признаются наивысшей социальной ценностью, поэтому государство обязано приложить все усилия, чтобы спасти своих граждан.

«Народный депутат Виктор Медведчук в декабре 2020 года договаривается о производстве российской вакцины на территории Украины — на харьковском заводе "Биолек". Офис президента отказывается. Март 2021. Италия стала первой страной ЕС, где с июля начнется производство российской вакцины. Возникает странная ситуация, когда граждане Украины, проживающие в Италии, будут иметь возможность прививаться российской вакциной (в стране проживают от 400 тыс. до 1 млн украинцев), а украинцы, которые живут на Родине, — нет», ‒ подчеркивает эксперт.

Билоножко обращает внимание, что в странах НАТО и ЕС все активнее используют вакцину «Спутник V», которую Медведчук предлагает производить в Украине.

«А по состоянию на сегодняшний день Украина потеряла возможность производить 700 тыс. доз собственной вакцины. На неподконтрольном Донбассе украинцы будут вакцинироваться исключительно российской вакциной. Однако эту же самую вакцину нельзя производить и использовать на территории Украины, потому что ее предложил Медведчук. И в то же время в странах НАТО и ЕС используют "Спутник V". А глава немецкой комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс утверждает, что российская вакцина является качественной и может быть допущена на рынок ЕС», ‒ приводит примеры эксперт.

«Поведение Зеленского вынуждает украинцев героически умирать. На фронте от пуль, в больнице без прививки или в собственной квартире после уплаты коммуналки. Подобную логику применяют авторитарные лидеры стран Азии и Африки — государств, где собственных граждан воспринимают как средство, а не как наивысшую ценность. Для стран Европы личный выбор граждан — это священное право, даже если этот выбор не нравится власть имущим», ‒ отмечает эксперт.

Производство вакцины в Украине, как предлагает Виктор Медведчук, отвечает ключевым основам Европейского Союза, поясняет Билоножко.

«Для стран Европы личный выбор граждан — это священное право, даже если этот выбор не нравится власть имущим. Каждый из нас имеет право делать выбор самостоятельно. Это фундаментальное право каждого человека. Это этическая и религиозная основа европейской цивилизации, основа Европейского Союза. Именно так стоит интерпретировать предложения производить вакцину на территории Украины. Кстати, если "Спутник V" будут производить в Харькове, то это будет уже украинская вакцина, пусть и произведенная по российской технологии», ‒ аргументирует эксперт.

«Поэтому получается, что Медведчук в этом случае ведет себя как европейский политик, в то время как Зеленский, Шмыгаль и компания на самом деле демонстрируют азиатский тип поведения политических деятелей», ‒ заключает кандидат философских наук Евгений Билоножко.