У країнах ЄС і НАТО використовують "Супутник V", про виробництво якого в Україні домовився Медведчук, — кандидат наук

Білоножко нагадує, що Конституцією України людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою соціальною цінністю, тому держава зобов'язана докласти всіх зусиль, щоб врятувати своїх громадян.

Поведінка президента Володимира Зеленського, що не дозволяє виробляти вакцину "Супутник V2 в Україні, суперечить принципам ЄС, згідно з якими кожна людина має право вибору. Про це у своїй колонці для "Капітал" пише кандидат філософських наук Євген Білоножко.

"Керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто зробив собі щеплення від коронавірусу вакциною "Супутник V". Про це Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook. І це не поодинокий випадок серед країн ЄС. Наприклад, результати соціологічних досліджень у Словаччині виявили, що понад 50% словаків довіряють російському "Супутнику V". На початку березня уряд Словаччини підтвердив покупку 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу", — повідомляє експерт.

Білоножко нагадує, що Конституцією України людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою соціальною цінністю, тому держава зобов'язана докласти всіх зусиль, щоб врятувати своїх громадян.

"Народний депутат Віктор Медведчук в грудні 2020 року домовляється про виробництво російської вакцини на території України — на харківському заводі "Біолік". Офіс президента відмовляється. Березень 2021. Італія стала першою країною ЄС, де з липня почнеться виробництво російської вакцини. Виникає дивна ситуація, коли громадяни України, які проживають в Італії, матимуть можливість робити щеплення російською вакциною (в країні проживають від 400 тис до 1 млн українців), а українці, які живуть на Батьківщині, — ні", — підкреслює експерт.

Білоножко звертає увагу, що в країнах НАТО і ЄС все активніше використовують вакцину "Супутник V", яку Медведчук пропонує проводити в Україні.

"А станом на сьогодні Україна втратила можливість виробляти 700 тис доз власної вакцини. На непідконтрольному Донбасі українці вакцинуватимуться виключно російською вакциною. Однак цю ж саму вакцину можна виробляти і використовувати на території України, тому що її запропонував Медведчук. І водночас в країнах НАТО і ЄС використовують "Супутник V". А голова німецької комісії з вакцинації при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стверджує, що російська вакцина є якісною і може бути допущена на ринок ЄС", — наводить приклади експерт.

"Поведінка Зеленського змушує українців героїчно вмирати. На фронті від куль, в лікарні без щеплення або у власній квартирі після сплати комуналки. Подібну логіку застосовують авторитарні лідери країн Азії та Африки — держав, де власних громадян сприймають як засіб, а не як найвищу цінність. Для країн Європи особистий вибір громадян — це священне право, навіть якщо цей вибір не подобається можновладцям", — зазначає експерт.

Виробництво вакцини в Україні, як пропонує Віктор Медведчук, відповідає ключовим основам Європейського Союзу, пояснює Білоножко.

"Для країн Європи особистий вибір громадян — це священне право, навіть якщо цей вибір не подобається можновладцям. Кожен з нас має право робити вибір самостійно. Це фундаментальне право кожної людини. Це етична і релігійна основа європейської цивілізації, основа Європейського Союзу. Саме так варто інтерпретувати пропозиції виробляти вакцину на території України. До речі, якщо "Супутник V" вироблятимуть у Харкові, то це буде вже українська вакцина, нехай і вироблена за російською технологією", — аргументує експерт.

"Тому виходить, що Медведчук у цьому випадку поводиться як європейський політик, тоді як Зеленський, Шмигаль і компанія насправді демонструють азіатський тип поведінки політичних діячів", — робить висновок кандидат філософських наук Євген Білоножко.